SKMCH को मिले 25 शल्य कक्ष सहायक व 3 ईसीजी टेक्नीशियन, 17 वर्ष बाद पदस्थापना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Skmch Muzaffarpur Medical Staff News: श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) में 17 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शल्य कक्ष सहायकों की पदस्थापना हुई है।

स्वास्थ्य निदेशालय, पटना द्वारा जारी सूची के तहत अस्पताल को 25 शल्य कक्ष सहायक मिले हैं। इसके साथ ही जिला सदर अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी के लिए भी सहायकों की तैनाती की गई है।

सुपर स्पेशियलिटी को ईसीजी टेक्नीशियन

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) द्वारा 683 अभ्यर्थियों की अनुशंसा के बाद यह पदस्थापना की गई है। इसमें एसकेएमसीएच सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के संचालन के लिए 15 से अधिक शल्य कक्ष सहायकों के साथ-साथ तीन ईसीजी टेक्नीशियन भी मिले हैं। इससे पूर्व अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम चलाया जा रहा था।