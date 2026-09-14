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मुजफ्फरपुर में एसएसपी आवास के पास शौचालय की टंकी में जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत

By Sanjiv KumarEdited By: Ajit kumar
Published: Mon, 14 Sep 2026 01:47 PM (IST)

मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एसएसपी आवास के पास शौचालय की टंकी की सेंट्रिंग खोलते समय जहरीली गैस की ...और पढ़ें

घटनास्थल पर मौजूद लोग।

घटनास्थल पर मौजूद लोग।

HighLights

  1. एसएसपी आवास के पास शौचालय की टंकी में हादसा।

  2. सेंट्रिंग खोलते समय जहरीली गैस की चपेट में आए मजदूर।

  3. सोनू और मोहम्मद जहांगीर की मौके पर मौत।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Septic Tank Accident: सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एसएसपी आवास के समीप सोमवार को शौचालय की टंकी की सेंट्रिंग खोलने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

मृतकों की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के अली नेउरा गांव निवासी सोनू और मोहम्मद जहांगीर के रूप में हुई है।

सेंट्रिंग खोलने उतरे थे मजदूर

बताया गया कि दोनों मजदूर शौचालय की टंकी में सेंट्रिंग खोलने के लिए उतरे थे। इसी दौरान वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इससे दोनों की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद सिकंदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है। हादसा किस परिस्थिति में हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। घटना के बाद मृतकों के स्वजन को इसकी जानकारी दी गई है।