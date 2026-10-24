मुजफ्फरपुर में महिला से फोन पर अमर्यादित बातचीत करना अहियापुर के दारोगा को पड़ा भारी, निलंबित

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Ahiyapur Police: मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना में पदस्थापित दारोगा ललन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

एसएसपी कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। दारोगा पर केस की वादिनी से फोन पर अनुचित, अमर्यादित और आपत्तिजनक बातचीत करने तथा उसे मानसिक रूप से परेशान करने की शिकायत हुई थी।

वरीय स्तर पर हुई जांच

बताया गया कि दारोगा ललन कुमार अहियापुर थाना के एक मामले के अनुसंधानकर्ता हैं। उनके विरुद्ध मिली शिकायत की वरीय स्तर से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध साक्ष्यों के सत्यापन के बाद दारोगा के आचरण को लेकर गंभीर तथ्य सामने आए।