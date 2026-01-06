Language
    मुजफ्फरपुर में सड़कें गड्ढों में हुई तब्दील, 5 साल में एक बार भी मरम्मत नहीं; 6 माह से टेंडर-टेंडर खेल रहा विभाग

    By Babul Deep Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:40 AM (IST)

    शेरपुर में जर्जर सड़क पर रेंग रहे वाहन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर से सटी शेरपुर पंचायत की दो महत्वपूर्ण सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। इनके निर्माण, मरम्मत व रखरखाव की जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की है। पांच वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। इसके लिए 15-15 लाख रुपये अनुरक्षण नीति के तहत योजना में शामिल थे।

    एक बार भी मरम्मत नहीं होने से करीब दो वर्षों से इन सड़कों की हालत नारकीय हो चुकी है। शेरपुर मध्य विद्यालय से शेरपुर चौक और दुर्गा मंदिर से बंगरा जाने वाली सड़क में अब कंक्रीट की जगह सिर्फ दो-दो फीट के गड्ढे नजर आते हैं।

    स्थिति यह हो चुकी है कि सालोंभर जलजमाव की स्थिति रहती है। लोग गिरते-पड़ते आवागमन करते हैं। छह माह से पहले ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई थी और अभी तक विभाग टेंडर-टेंडर ही खेल रहा है।

    कार्यपालक अभियंता रामू प्रसाद ने बताया शेरपुर चौक वाली सड़क में करीब दो माह और लगने की संभावना है। इसका टेंडर जारी हो चुका है। आगे की प्रक्रिया चल रही है। यानी टेंडर होने के बाद भी इस सड़क के जीर्णोद्धार में करीब छह माह लगेंगे। निर्माण कार्य पूरा होते-होते अक्टूबर हो जाएगा। इस बार फिर शेरपुर के लोगों को जलजमाव की पीड़ा झेलनी पड़ेगी।

    आंदोलन होने पर मरम्मत कर की थी खानापूरी

    पिछले वर्ष जलजमाव से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों व सरपंच नंदन कुमार ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। इसके बाद विभाग के अधिकारियों की नींद खुली थी और कुछ जगहों पर गड्ढे भरकर खानापूरी की गई, लेकिन बरसात होते ही परतें उखड़ गईं और फिर गड्ढों में जलजमाव हो गया।

    विद्यालय तक जाने में छात्रों को होती परेशानी

    दुर्गा मंदिर से एयरटेल आफिस होकर बंगरा-माधोपुर की ओर जाने वाली सड़क की हालत और भी बदतर है। नाला नहीं होने से वर्ष 2020 में सड़क बनने के दो साल बाद ही टूटने लगी। तीन साल से अधिक समय से मोहल्ले के लोग जलजमाव की पीड़ा झेल रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी इससे बेपरवाह हैं।

    इस सड़क की भी मरम्मत पांच साल में एक बार भी नहीं कराई गई। जलजमाव से छोटे बच्चों को घर से लेने के लिए स्कूल बस व आटो वाले जाने से कतराते हैं। इससे अभिभावक मेन रोड तक उन्हें छोड़ने जाते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया इस सड़क के लिए वित्तीय बीड खुल चुकी है। शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर एक माह में काम शुरू कराया जाएगा।