मुजफ्फरपुर में चलती स्कॉर्पियो हाईवे पर धू-धू कर जली, ड्राइवर की सूझबूझ से बची तीन लोगों की जान
मुजफ्फरपुर में NH-28 पर एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से उसमें सवार तीन लोगों की जान बच गई। इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग ...और पढ़ें
HighLights
चलती स्कार्पियो में अचानक लगी भीषण आग।
चालक की सूझबूझ से बची तीन लोगों की जान।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की प्रारंभिक आशंका।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही स्कॉर्पियो के बोनट से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही पल में धुआं आग की लपटों में बदल गया। खतरा भांपते ही चालक ने बिना देर किए गाड़ी सड़क किनारे रोक दी।
चालक समेत तीनों सवार बाहर निकले ही थे कि स्कॉर्पियो धू-धू कर जलने लगी। मंगलवार को एनएच-28 पर हुई इस घटना में चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।
बोनट से निकला धुआं
स्थानीय निवासी प्रकाश ने बताया कि स्कॉर्पियो काफी तेज गति से कांटी की ओर जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी के अगले हिस्से यानी बोनट से अचानक तेज धुआं निकलने लगा। चालक की नजर जैसे ही धुएं पर पड़ी, उसने तत्काल खतरे को भांप लिया।
गाड़ी रोकते ही नीचे उतरे तीनों
चालक ने बिना समय गंवाए स्कॉर्पियो को सड़क किनारे रोक दिया। गाड़ी रुकते ही चालक समेत उसमें सवार तीनों लोग तुरंत बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलने के कुछ ही क्षण बाद वाहन में तेज आग लग गई। देखते ही देखते पूरी स्कार्पियो आग की ऊंची लपटों से घिर गई।
चंद सेकंड की देरी पड़ सकती थी भारी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि यदि चालक ने समय रहते गाड़ी नहीं रोकी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक की तत्परता के कारण तीनों लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।
खबरें और भी
हाईवे पर लगा वाहनों का जाम
स्कार्पियो में आग लगने के बाद एनएच-28 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीर और स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। आग की लपटों के कारण कुछ समय तक हाईवे पर परिचालन पूरी तरह बाधित रहा।
पुलिस और दमकल टीम पहुंची
कांटी थानाध्यक्ष रविकांत पाठक ने बताया कि एनएच-28 पर स्कार्पियो में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण बोनट से धुआं निकलने और इसके बाद आग लगने की बात सामने आई है। घटना में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की आवश्यक जांच कर रही है।