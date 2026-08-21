मुजफ्फरपुर में स्कूल से पंखा व मोटर चोरी पर भड़कीं छात्राएं, सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी

अजीत कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur School Protest: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित महिला शिल्प कला मध्य विद्यालय की छात्राएं पंखा और पेयजल की किल्लत को लेकर सड़क पर उतर आईं।

आक्रोशित छात्राओं ने विद्यालय के बाहर मुख्य मार्ग पर डेस्क बेंच रखकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। छात्राओं ने स्कूल में लगातार हो रही चोरी और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

विद्यालय में लगातार चोरी

बताया जा रहा है कि चोरों ने एक दिन पहले विद्यालय के एक वर्ग कक्ष का ताला तोड़कर दो पंखे चुरा लिए थे। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों ने प्रधानाध्यापक कक्ष का भी ताला तोड़ने का प्रयास किया था। इस चोरी की घटना को लेकर प्रधानाध्यापक ने नगर थाने में बाकायदा लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

चोरों ने तोड़े नल पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण चोरों ने गुरुवार की रात दोबारा विद्यालय परिसर को निशाना बनाया। इस बार चोर दो कमरों के पंखों के साथ सबमर्सिबल का मोटर चुरा ले गए और पेयजल के नल भी तोड़ डाले। शुक्रवार सुबह जब छात्राएं विद्यालय पहुंचीं तो उन्हें न पीने का पानी मिला और न ही कक्षाओं में पंखे मिले।

पुलिस ने दिया आश्वासन मूलभूत सुविधाओं के अभाव और लगातार चोरी की घटनाओं से नाराज होकर छात्राओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझा-बुझाकर शांत कराया।