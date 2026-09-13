₹50 लाख तैयार रखो वरना कोई नहीं बचा पाएगा; मुजफ्फरपुर में स्कूल के बाहर फायरिंग, गेट पर चिपकाया धमकी भरा पर्चा

राजीव, मुजफ्फरपुर। कांटी थाना क्षेत्र से रविवार की अहले सुबह बदमाशों के दुस्साहस का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां स्थित चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल के पास अपराधियों ने डेढ़ दर्जन से अधिक राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की।

वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी विद्यालय के मुख्य द्वार पर 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग का पर्चा चिपकाकर फरार हो गए। सुबह-सुबह हुई इस अंधाधुंध गोलीबारी से पूरा इलाका दहल उठा है और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है।

अहले सुबह गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट मिली जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह जब लोग सोकर उठ ही रहे थे, तभी स्कूल परिसर के समीप अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक के बाद एक करीब 18 से अधिक राउंड हवाई फायरिंग की।