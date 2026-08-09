मुजफ्फरपुर से ब्रिटेन तक पहुंची प्रतिभा, संदीप सुदर्शन बने यूनोलैब्स के सह-संस्थापक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फरपुर के क्लब रोड स्थित धरफरी हाउस निवासी संदीप सुदर्शन ने वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

ब्रिटेन मुख्यालय वाली एंटरप्राइज इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग कंपनी यूनोलैब्स ने उन्हें सह-संस्थापक और चीफ ग्रोथ ऑफिसर नियुक्त किया है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। सुदर्शन ने आठ अगस्त से नई जिम्मेदारी संभाल ली है।

मुजफ्फरपुर से जुड़ा यूनोलैब्स का रिश्ता

खास बात यह है कि यूनोलैब्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अक्षय राज भी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में तकनीकी क्षेत्र में कंपनी की बढ़ती पहचान के साथ मुजफ्फरपुर का नाम भी वैश्विक स्तर पर सामने आ रहा है।

30 साल का तकनीकी अनुभव संदीप सुदर्शन के पास दूरसंचार, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह करीब चार वर्षों तक कैपजेमिनी के यूके टेलीकॉम एंड मीडिया सेक्टर में CTO के पद पर रहे। इससे पहले विप्रो और कैपजेमिनी इंजीनियरिंग में भी वरिष्ठ पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

अब संभालेंगे कंपनी की ग्रोथ यूनोलैब्स में सह-संस्थापक और चीफ ग्रोथ ऑफिसर के रूप में सुदर्शन कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी, वैश्विक विस्तार और ब्रांड पोजिशनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। कंपनी के CTO बीनू कुट्टप्पन ने कहा कि सुदर्शन का अनुभव और वैश्विक नेटवर्क कंपनी की विकास यात्रा को नई गति देगा।

लंबी रणनीति का हिस्सा बनी नियुक्ति यूनोलैब्स के सीईओ अक्षय राज ने कहा कि सुदर्शन को सह-संस्थापक बनाना कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा है। उनके अनुभव का लाभ कंपनी को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार के दौरान मिलेगा। एआई और डिजिटल क्षेत्र में विस्तार यूनोलैब्स डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी ब्रिटेन और भारत के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मध्य-पूर्व के बाजारों में विस्तार की तैयारी कर रही है। बिहार में बनेगा एआई इनोवेशन सेंटर कंपनी के सीईओ अक्षय राज ने बताया कि यूनोलैब्स जल्द बिहार में एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे बिहार की तकनीकी प्रतिभाओं को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

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