मुजफ्फरपुर में अंतरजिला लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, तीन बदमाश गिरफ्तार, बाइक और नकदी जब्त

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Robbery Gang: साहेबगंज थाना पुलिस ने अंतरजिला से जुड़े लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटी गई 2,200 रुपये की नकदी और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने प्रेस कांफ्रेंस में कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपितों का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है।

गैस एजेंसी में हुई थी लूट 15 अक्टूबर को साहेबगंज थाना क्षेत्र के अहियापुर स्थित भारत गैस एजेंसी ग्रामीण वितरक केंद्र के कैश काउंटर से बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर नकदी और मोबाइल लूट लिया था।