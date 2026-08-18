मुजफ्फरपुर में रेलवे का बड़ा कदम, आरपीएफ बैरक का रास्ता साफ, लीची बगान में बनेगा नया ठिकाना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के लिए मुजफ्फरपुर में जल्द ही बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में रेलवे ने 60 बेड वाले आरपीएफ बैरक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

लीची बगान स्थित रेलवे की जमीन पर बनने वाले इस बैरक पर करीब 2.71 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेलमंडल ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास बनेगा बैरक आरपीएफ बैरक का निर्माण रेलवे भर्ती बोर्ड के समीप खाली जमीन पर कराया जाएगा। जमीन की मैपिंग के बाद पूर्व कमांडेंट अमिताभ ने बैरक निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर पूर्व मध्य रेल के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भेजा था। उस समय मुजफ्फरपुर स्टेशन सोनपुर मंडल के अधीन था। बाद में मंडल बदल गया और कमांडेंट का भी स्थानांतरण हो गया। अब प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण का रास्ता साफ हुआ है।

12 महीने में पूरा करना होगा काम बैरक निर्माण के लिए रेलवे ने 2 करोड़ 71 लाख 26 हजार 153.93 रुपये की अनुमानित लागत तय की है। निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदार को 5 लाख 42 हजार 500 रुपये अग्रिम राशि जमा करनी होगी। चयनित एजेंसी को कार्यादेश मिलने के बाद 12 महीने के भीतर बैरक का निर्माण पूरा करना होगा।

चार एलएचएस का होगा उन्नयन रेलवे ने चंदेश्वर स्थान-वाचस्पति नगर स्टेशन के बीच एलएचएस संख्या 21, 23, 25 और 29 के उन्नयन के लिए भी टेंडर जारी किया है। इसके तहत संप, नाला निकासी सुविधा, हंप सहित कवर रोड, रिटेनिंग वाल और मिट्टी भराई समेत कई कार्य किए जाएंगे।