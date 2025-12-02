Muzaffarpur News : कुढ़नी में तेज रफ्तार वाहन ने मारी ठोकर, एक की मौत

संवाद सहयोगी, कुढ़नी (मुजफ्फरपुर) । कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी में भूपनारायण सिंह सिया निरंजन महाविद्यालय के निकट मुजफ्फरपुर-पटना मुख्य मार्ग एनएच-22 पर मंगलवार शाम तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंद्रहट्टी गांव निवासी उदय कुमार (57 वर्ष) के रूप में बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उदय कुमार अपने आवास के समीप सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भयंकर थी कि वे उछलकर करीब 20 मीटर दूर दूसरी लेन में गुजर रही कार के बोनट पर जा गिरे, जिससे उस कार का शीशा भी टूट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन चिकित्सक ने जांच के बाद उदय कुमार को मृत घोषित कर दिया। घटना से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। पूरे गांव में शोक की लहर है। सूचना पर पहुंचे कुढ़नी थानाध्यक्ष पुनीत कुमार ने भीड़ को शांत कराया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान कर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

बाइक और स्कूटी की टक्कर में दो युवक घायल सरैया । बासोकुंड सरैया मार्ग पर पिपरा के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। घायलों में नारायणपुर का राजकिशोर (25) और पिपरा का राजा लाल (22) शामिल हैं।