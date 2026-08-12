न तारीख पर दौड़ना, न दफ्तर का चक्कर, अब मुजफ्फरपुर में घर बैठे होगी सुनवाई
मुजफ्फरपुर के राजस्व न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई शुरू हो गई है, जिससे वादियों को अदालत के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। यह पहल भूमि व ...और पढ़ें
बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर । राज्य के 927 राजस्व न्यायालयों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा बहाल की जा रही है, ताकि भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई आनलाइन हो सके। इससे वादी और गवाहों को राजस्व न्यायालयों का चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई है।
मुजफ्फरपुर के 23 राजस्व न्यायालयों में यह सुविधा बहाल हो गई है। वादी को सुनवाई की तिथि से पहले मोबाइल पर लिंक भेज दिया जाता है। निर्धारित समय पर इस लिंक के माध्यम से वे जुड़ जाते हैं। इसके बाद सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह पहल की गई है।
अन्य जिलों में भी शीघ्र इसकी शुरूआत हो जाएगी। विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ताओं को शीघ्र इससे संबंधित उपकरण लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राजस्व न्यायालय कार्यवाही की दक्षता और पहुंच बढ़ाना है, जिसका लाभ शिकायतकर्ता और विभाग दोनों को मिलेगा। इससे भूमि विवादों और अन्य राजस्व मामलों का पारदर्शिता आएगी।
वादी (शिकायतकर्ता) और गवाह घर या अपने नजदीकी स्थान से सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। जिससे उनके यात्रा खर्च और समय की बचत होगी।
कागज की भी होगी बचत, रिकार्ड होगा सुरक्षित
राजस्व न्यायालयों के आनलाइन होने से कागज की खपत कम होगी। रिकार्ड को डिजिटली सुरक्षित रखा जाएगा। दोनों पक्ष आनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया से संबंधित अपडेट रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
सभी फैसले और दस्तावेज की डिजिटल रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे दस्तावेज के गायब होने या छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो जाएगी। साथ ही मुकदमों के दस्तावेज की डिजिटल कापी बनाकर रखी जाएगी, ताकि समय आने पर उसे तुरंत खोजा जा सके।
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15 हजार वादों की चल रही सुनवाई
जिले में आयुक्त, जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता राजस्व, एसडीओ पूर्वी व पश्चिमी, डीसीएलआर पूर्वी व पश्चिमी के साथ सभी 16 सीओ के राजस्व न्यायालयों में यह सुविधा बहाल हो गई है।
इसके माध्यम से सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राजस्व न्यायालयों में करीब 15 हजार वादों की सुनवाई चल रही है। अब सभी वादों की सुनवाई वीसी के माध्यम से ही होगी।
विभाग की ओर से यह सुविधा बहाल की गई है। इससे सुनवाई भी हुई है। इसे और भी सुदृढ बनाया जा रहा है। इससे वादी और गवाह के साथ अन्य पक्ष घर बैठे सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।
कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता, राजस्व