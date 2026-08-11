Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    फांसी के फंदे तक नहीं डगमगाया हौसला, 118 साल बाद भी मुजफ्फरपुर में गूंजती है खुदीराम बोस की वीरगाथा

    By Amrendra TiwariEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:21 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त सहित कई अधिकारियों और ...और पढ़ें

    अमर शहीद खुदीराम बोस को केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर किए गए याद।

     अमर शहीद खुदीराम बोस को केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर किए गए याद।

    अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर मंगलवार को अहले सुबह करीब 4:30 बजे केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया।

    फांसी स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में खुदीराम बोस साहस, त्याग और देशभक्ति की अद्वितीय मिसाल हैं। उनका योगदान राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता।

    इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से आए खुदीराम बोस के ग्रामीणों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उस सेल प्रकोष्ठ में पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए, जहां फांसी से पूर्व खुदीराम बोस को रखा गया था। इसके बाद फांसी स्थल और कारा परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।

    muzaffarpur update news

    महज 18 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े

    काराधीक्षक यूसुफ रिजवान ने बताया कि खुदीराम बोस पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के निवासी थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वे क्रांतिकारी समिति से जुड़े और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

    महज 18 वर्ष की आयु में उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड, जो बंगाल से स्थानांतरित होकर मुजफ्फरपुर में जिला जज के रूप में आए थे, क्रांतिकारियों के निशाने पर थे। बंगाल के लोगों के साथ उनके कथित कठोर व्यवहार के विरोध में क्रांतिकारियों ने उन्हें लक्ष्य बनाकर योजना बनाई।

    बम हमले के बाद हुई गिरफ्तारी

    30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका गया। हालांकि उस समय किंग्सफोर्ड बग्घी में मौजूद नहीं थे। बम विस्फोट में बग्घी में सवार दो महिलाओं की मृत्यु हो गई।

    घटना के बाद खुदीराम बोस को 1 मई 1908 को गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया। लगभग तीन महीने से अधिक समय तक कारावास में रहने के बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई।

    श्रद्धांजलि सभा में जिलाधिकारी कुमार गौरव, वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र, अपर समाहर्ता (राजस्व), अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, काराधीक्षक, उपाधीक्षक सहित जिले के कई वरीय प्रशासनिक अधिकारियों ने अमर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित की।

    श्रद्धांजलि सभा में खुदीराम बोस के ग्रामीण और पूर्व सैनिकों की टोली शामिल

    श्रद्धांजलि सभा में खुदीराम बोस पर शोध करने वाले अरिंदम भौमिक, रिंकी भौमिक, अरिन भौमिक, एरिक भौमिक, मिदनापुर केंद्रीय सुधार गृह के कल्याण पदाधिकारी अनिरुद्ध घोष, चिकित्सक डॉ. भवानी प्रसाद देव, मिदनापुर के प्रकाश हलधर, अनिरुद्ध हलधर, दिलीप प्रमाणिक, अतसी प्रमाणिक, अद्रिजा प्रमाणिक, दीप्तिषा प्रमाणिक, छंदा दास और जितेन खान शामिल रहे।

    खबरें और भी

    बर्द्धमान स्काईगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। टीम लीडर एवं संगठन के अध्यक्ष जूनियर वारंट आफिसर सुप्रिय गांगोपाध्याय के साथ मानद फ्लाइंग आफिसर अबुल हसनात चौधरी, सचिव सार्जेंट निर्मल्य बनर्जी, सार्जेंट सैयद अली अहसान और बुद्धदेव गांगोपाध्याय ने खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी।

    सुप्रिय गांगोपाध्याय ने कहा कि पूर्व सैनिकों की यह यात्रा केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य खुदीराम बोस के साहस, संघर्ष और बलिदान की स्मृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। चिताभूमि पर समर्पित किया जाने वाला तिरंगा राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक बनेगा।