मुजफ्फरपुर रेल एसपी को राष्ट्रपति पुलिस पदक, अपहरण के मामलों के खुलासे से बनी पहचान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Rail SP Beena Kumari: रेल एसपी बीणा कुमारी को उत्कृष्ट सेवा और सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

ढाई दशक की लंबी पुलिस सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने पर उनका नाम पदक की सूची में शामिल हुआ है।

बिहार से पुलिस सर्विस श्रेणी में चयनित दो अधिकारियों में आईजी संजय कुमार के साथ रेल एसपी बीणा कुमारी का नाम शामिल है।

पदक के लिए नाम की घोषणा होते ही वरीय पुलिस अधिकारियों और शुभचिंतकों द्वारा बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। उनके कार्यालय और आवास पर पहुंचकर भी लोगों ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं।

पुलिस महानिदेशक द्वारा भेजी गई उपलब्धियों की अनुशंसा के आधार पर उनका चयन इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए किया गया है।

1999 से शुरू सफर

बीणा कुमारी ने वर्ष 1999 में पुलिस सेवा में प्रवेश किया और प्रशिक्षण के उपरांत उनकी पहली तैनाती मुंगेर में हुई थी। इसके बाद उन्होंने फरवरी 2002 में हवेली खड़गपुर एसडीपीओ, 2005 में गोपालगंज डीएसपी मुख्यालय और उसी वर्ष दिसंबर में मुजफ्फरपुर में कार्यभार संभाला।

उन्होंने वर्ष 2009 में विशेष शाखा तथा 2012 में भागलपुर में भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए 25 वर्षों में अपनी खास पहचान बनाई। अपहरण मामलों में सफलता रेल एसपी के कार्यकाल में उनके कुशल नेतृत्व में रेल पुलिस ने बच्चों के अपहरण से जुड़े कई गंभीर मामलों का सफल उद्भेदन किया। हाजीपुर और छपरा स्टेशन से गायब हुए बच्चों के ब्लाइंड केस को सुलझाने में उनकी विशेष भूमिका रही। हाजीपुर के मामले में छह आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि दूसरे मामले में पुलिस टीम ने पुणे से बच्चे को सकुशल बरामद किया।