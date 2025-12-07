Language
    मुजफ्फरपुर में प्रोटेक्शन गैंग का आतंक, रंगदारी और हिंसा का बोलबाला

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में प्रोटेक्शन गैंग का आतंक बढ़ रहा है, खासकर मिठनपुरा और नगर थाना क्षेत्र में। ये गैंग मारपीट और धमकाने का ठेका लेते हैं, छात्रों से हफ्ता ...और पढ़ें

    मिठनपुरा और नगर थाना क्षेत्र इस गैंग का बन रहा गढ़। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: स्कूल-कालेजों में छात्रों पर दबंगता दिखाने से उपजा प्रोटेक्शन गैंग अब आम शहरवासियों के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

    यह खतरा इसलिए बन गया कि समय पर पुलिस ने इस गैंग पर कार्रवाई नहीं की। अब शहर में दिन प्रतिदिन प्रोटेक्शन गैंग के बदमाशों का उत्पात बढ़ रहा है।

    खासकर मिठनपुरा और नगर थाना क्षेत्र इसका गढ़ बन रहा है। यहां पर अलग-अलग करीब आधा दर्जन से अधिक प्रोटेक्शन गैंग संचालित किए जा रहे हैं।

    यह गैंग मारपीट करने और धमकाने का ठेका लेता है।शुक्रवार को बहलखाना रोड में पुरुष और महिलाओं के साथ रंगदारी नहीं देने पर हुई मारपीट की घटना इसकी बानगी है।

    पुलिस प्रोटेक्शन गैंग को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसका परिणाम है कि लगातार इस गैंग के बदमाश उत्पात मचा रहे हैं। कभी छात्रों को पीटते हैं तो कभी मुहल्ले में घुसकर मारपीट करते हैं। छात्रों को प्रोटेक्शन देने के नाम पर सप्ताहिक टैक्स भी वसूलते हैं।

    जब भी उस छात्र का समूह किसी परेशानी में फंसता है तो अपनी दबंगई से उन्हें सहयोग करते हैं। हाल में इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आई है, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

    गैंग से जुड़े सदस्यों का क्लब रोड, तिनपोखरिया, महाराजी पोखर, पक्की सराय समेत कई जगहों पर ठिकाना है। ये कालेज और स्कूलों के आसपास भी मंडराते हैं।

    छात्रों को टारगेट भी करते हैं और अगर किसी को धूमपान करते हुए देख लिया तो उसकी तस्वीर खींचकर ब्लैकमेल करते हैं।

    उन्हें पुलिस से पकड़वाने या स्वजन से शिकायत करने की धमकी देकर साप्ताहिक टैक्स भी बांध दिया जाता है। छात्र भी मामला उजागर होने के डर से टैक्स देना शुरू कर देते हैं।

    पिछले तीन माह में एक दर्जन से अधिक घटनाएं

    पिछले करीब तीन माह में शहर के विभिन्न इलाकों में एक दर्जन से अधिक घटनाओं को प्रोटेक्शन गैंग ने अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस की ओर से कार्रवाई शून्य है।

    शिकायत होने के बाद भी पुलिस इस गिरोह को चिह्नित और गिरफ्तार करने में रुचि नहीं ले रही है। कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिसमें पीड़ितों द्वारा गैंग के डर से शिकायत भी नहीं की जाती है।

    हाल में घटी कुछ प्रमुख घटनाएं :

    •  नगर थाना क्षेत्र में पिछले माह केस उठाने की धमकी देकर किशोरी, उसकी मां और भाई से जमकर मारपीट।
    • मिठनपुरा क्लब रोड में अक्टूबर में निजी स्कूल के छात्र को एलआइसी गली में दौड़ाकर पीटा, सिर फोड़ा।
    • सदर थाना के बीबीगंज में छात्र के एक गुट के सहयोग में दूसरे पक्ष के छात्रों की जमकर पिटाई।
    • नवंबर में महाराजी पोखर में टैक्स देने से मना करने पर छात्र की जमकर पिटाई।
    • मिठनपुरा में पिछले माह बारातियों से मारपीट और बवाल में भी प्रोटेक्शन गैंग की संलिप्तता।

    प्रोटेक्शन गैंग के सदस्यों के ठिकाने चिह्नित किए जा रहे हैं। डायल 112 को निर्देश दिया गया है कि इस गिरोह पर नजर रखें और इनके अड्डों को चिह्नित करें। थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और त्वरित कार्रवाइ करें। 

    कोटा किरण कुमार, सिटी एसपी