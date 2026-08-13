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    मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी, रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाया समाहरणालय

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:51 PM (IST)

    Independence Day Parade: मुजफ्फरपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें जिला प्रशासन से लेकर पंचायत स्तर तक उत्साह ...और पढ़ें

    स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर समाहरणालय को रंग-बिरंगी लाइट से सजाया गया है। फोटो: जागरण

    स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर समाहरणालय को रंग-बिरंगी लाइट से सजाया गया है। फोटो: जागरण

    HighLights

    1. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां मुजफ्फरपुर में पूरी।

    2. प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ध्वजारोहण करेंगे।

    3. सुरक्षा, यातायात व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। 80th Independence Day: जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक राष्ट्रीय पर्व धूमधाम, उल्लास और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

    मुख्य राजकीय समारोह सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह प्रभारी मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल तिरंगा फहराएंगे।

    स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर समाहरणालय को रंग-बिरंगी लाइट से सजाया गया है। सिकंदरपुर स्टेडियम में साफ-सफाई और रंगरोगन का काम पूरा हो चुका है, जबकि मंच तैयार किया जा रहा है।

    गुरुवार को डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने स्टेडियम में आयोजित अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परेड में शामिल सभी टुकड़ियों की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने समारोह की गरिमा, अनुशासन और प्रोटोकाल का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने परेड में शामिल जवानों और टुकड़ियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

    संयुक्त परेड में विभिन्न विभागों की टुकड़ियां शामिल रहेंगी। इनमें बीएसएपी, डीएपी, होमगार्ड (पुरुष), फायर ब्रिगेड, सैप, होमगार्ड बैंड, मद्य निषेध विभाग, एनसीसी तथा स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियां शामिल हैं। सभी टुकड़ियों को मार्च पास्ट समन्वय, अनुशासन और एकरूपता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

    स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। डीएम ने डीएसपी ट्रैफिक को सुचारू और सुदृढ़ यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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    विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती भी रहेगी। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया है।

    प्रशासन की ओर से आम नागरिकों से भी समारोह में शामिल होकर राष्ट्रीय पर्व को उत्साह और गर्व के साथ मनाने की अपील की गई है।