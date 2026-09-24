मुजफ्फरपुर में मेंटेनेंस के लिए 3 फीडरों में 2 घंटे बाधित रहेगी बिजली, वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Power Cut: मुजफ्फरपुर शहर के अलग-अलग इलाकों में गुरुवार को मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

पेड़ की छंटाई, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पोल स्थानांतरण कार्य को लेकर आपूर्ति रोकी जाएगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को परेशानी से बचने के लिए पूर्व में ही वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी है।

नयाटोला में बिजली गुल

सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 33 केवी नयाटोला फीडर पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान फीडर में मेंटेनेंस और पेड़ की छंटाई का कार्य किया जाएगा। इससे नयाटोला, सराय सैयद गली, चूना गली और चंदालोक चौक समेत बड़े इलाके प्रभावित रहेंगे।

इन इलाकों पर असर इसके अलावा पंखाटोली, ठाकुर नर्सिंग होम, कलमबाग रोड, राजेंद्रपुरी और छत्ता चौक में भी आपूर्ति बंद रहेगी। स्पीकर चौक, खबड़ा रोड, दामुचक, गन्नीपुर मिश्रा टोला, यूनिवर्सिटी होमलेस चौक और मोतीझील मार्केट में बिजली नहीं रहेगी। दादर फीडर बंद रहेगा बाजार समिति विद्युत शक्ति उपकेंद्र के 11 केवी दादर फीडर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रखा जाएगा। यहां यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य कराया जाना निर्धारित है। इससे बाजार समिति, दादर रोड, आयाचीग्राम-बैरिया, शेखपुर और शेखपुर ढाब क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी।