मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में 2 घंटे गुल रहेगी बिजली, होगा पोल शिफ्टिंग का काम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Kanti Feeder Muzaffarpur: शहर के भगवानपुर इलाके में मंगलवार को दो घंटे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। पोल शिफ्टिंग के काम के कारण विद्युत विभाग द्वारा बिजली बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

दो घंटे रहेगी कटौती आरसीडी (RCD) की ओर से कराए जा रहे पोल शिफ्टिंग कार्य को लेकर यह पावर कट लिया जा रहा है। मंगलवार सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक कांटी फीडर और जीरोमाइल फीडर से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।

इन मोहल्लों पर असर बिजली बंद रहने से दुमरी, गंगा यादव चौक, प्रोफेसर कॉलोनी, प्रसन्न नगर और पासवान नगर समेत आसपास के कई इलाकों के उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। आपूर्ति ठप रहने से लोगों को दिन में रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।