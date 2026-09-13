मुजफ्फरपुर में 33 केवी लाइन में फाल्ट, मिस्काट और मिठनपुरा समेत दर्जनों मोहल्ले अंधेरे में डूबे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Electricity Power Cut: शहर में शनिवार की शाम बिजली आपूर्ति व्यवस्था अचानक पूरी तरह चरमरा गई। द्वारिकानगर बीएमपी-6 उपकेंद्र को जाने वाली मुख्य 33 केवी हाईटेंशन लाइन में कई स्थानों पर एक साथ फाल्ट आ गया।

इस तकनीकी खराबी के चलते शहर के एक बड़े हिस्से में अचानक पावर कट हो गया और मिस्काट तथा मिठनपुरा समेत करीब आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले अंधेरे में डूब गए। एक लाख से अधिक आबादी प्रभावित अचानक गुल हुई बिजली के कारण उमस भरी गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली संकट लंबा खिंचने की वजह से देर रात होते-होते अधिकांश घरों के इनवर्टर भी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गए।