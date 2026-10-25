त्योहार में घर आए हैं तो न गंवाएं मौका, मुजफ्फरपुर पुलिस के विशेष कैंप में कराएं पासपोर्ट वेरिफिकेशन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Police Special Jan Sunwai: दीपावली और छठ महापर्व पर अगर आप भी परदेस से अपने घर मुजफ्फरपुर लौटे हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है।

अब आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन या अपनी अन्य पुलिस संबंधी समस्याओं के लिए अलग से छुट्टी लेकर मुजफ्फरपुर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। छुट्टियों के इसी दौरान आपके कामों का त्वरित निपटारा करने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बेहद संवेदनशील और अनूठी पहल की है।

दो दिन लगेगा विशेष जन-सुनवाई शिविर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर घर आए प्रवासियों के लिए जिला पुलिस की ओर से दो दिवसीय विशेष सहायता एवं जन-सुनवाई शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष शिविर पुलिस केंद्र स्थित आनंद भवन में आगामी 28 अक्टूबर और 5 नवंबर को आयोजित होगा। इस पहल का सीधा मकसद परदेस में रहकर काम करने वाले जिले के लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने और समय की बर्बादी से बचाना है।