दीपावली और छठ पर मुजफ्फरपुर पुलिस की FREE बस सेवा, परदेसियों की नहीं लुटेगी गाढ़ी कमाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Police Free Bus: दीपावली और छठ महापर्व पर घर लौटने वाले परदेसियों के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया है।

त्योहारों के इस सीजन में प्राइवेट बसों द्वारा मनमाना किराया वसूलकर यात्रियों की जेब पर डाका डालने के खेल के बीच पुलिस की यह पहल परदेसियों की गाढ़ी कमाई को बचाने का काम करेगी।

यात्रियों की इस बड़ी समस्या को देखते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन में निःशुल्क रात्रि बस सेवा जारी रखने का निर्णय लिया है।

एसएसपी कार्यालय के निर्देशानुसार यह विशेष बस सेवा आगामी 6 नवंबर से 17 नवंबर तक लगातार संचालित की जाएगी।

दुर्गा पूजा में मिली थी सफलता

मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा यह जनहितकारी बस सेवा सबसे पहले दुर्गा पूजा के अवसर पर शुरू की गई थी। इसके तहत 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक बसें चलाई गई थीं।

इस अवधि के दौरान कुल 446 यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा का लाभ मिला था। त्योहारी भीड़भाड़ और महंगे किराए के बीच इस फ्री सेवा का लाभ उठाकर यात्रियों ने पुलिस का आभार जताया था। सफर के दौरान सुरक्षा और सतर्कता यात्रियों के सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के साथ-साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को यातायात नियमों, आपातकालीन सहायता और सतर्कता से जुड़े पंपलेट बांटे जाते हैं।