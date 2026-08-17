मुजफ्फरपुर में महिला पुलिसकर्मियों के साथ फेसबुक पर चाय पार्टी की तस्वीर वायरल, विवादित निजी चालक फिर बाहर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । ब्रह्मपुरा थाने में महिला पुलिसकर्मियों के साथ विवादित निजी चालक की चाय पार्टी की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद डीआइजी चंदन कुमार कुशवाहा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को कार्रवाई का निर्देश दिया।

एसएसपी के निर्देश पर थानेदार को तलब कर डांट लगाई गई। इसके बाद थाने में दोबारा काम कर रहे निजी चालक मो. तौहीद को तत्काल हटा दिया गया। तस्वीर में दिख रही महिला दारोगा से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

पहले शिकायत पर हटाया गया था मो. तौहीद को पूर्व में भी ब्रह्मपुरा थाने से हटाया गया था। उसके खिलाफ वरीय पुलिस अधिकारियों से शिकायत मिली थी। इसके बाद उसे निजी चालक के काम से हटाने के साथ थाने में आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। उसकी गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठते रहे थे।

नए थानेदार के आते ही फिर शुरू किया काम बताया जाता है कि नए थानेदार विपिन रंजन के योगदान के बाद तौहीद ने फिर थाने में काम करना शुरू कर दिया। आरोप है कि वह खुद को निजी चालक तक सीमित न रखकर पुलिस पदाधिकारी की तरह व्यवहार करने लगा था। इलाके में उसकी दबंगई की भी चर्चा थी।

फेसबुक पर खुद डाली थी तस्वीर तौहीद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 'चाय बिस्कुट' नाम से तीन तस्वीरें साझा की थीं। इनमें वह थाने के अंदर वर्दीधारी महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मियों के साथ चाय-बिस्कुट पार्टी करता दिख रहा था। टेबल पर ओडी पदाधिकारी का नेम प्लेट भी नजर आ रहा था। तस्वीर सामने आने के बाद पूरे मामले पर सवाल उठने लगे।