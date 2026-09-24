ऑटो और DJ में अश्लील गाने बजाने पर होगा सख्त एक्शन, दर्ज होगी FIR और जब्त होंगे वाहन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Vulgar Bhojpuri Songs Ban Muzaffarpur: सार्वजनिक स्थलों, बसों, ऑटो और डीजे पर अश्लील भोजपुरी गाने बजाने वालों पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने नकेल कस दी है। एसएसपी कार्यालय की ओर से इस संबंध में नई व्यवस्था लागू करते हुए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

समाज पर पड़ रहा बुरा असर एसएसपी कार्यालय के अनुसार दोहरे अर्थ वाले और फूहड़ गीतों के प्रसारण से महिलाओं के सम्मान और बच्चों की मनोवृत्ति पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे युवा पीढ़ी गलत दिशा में प्रेरित हो रही है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

वाहन और उपकरण होंगे जब्त पुलिस प्रशासन अब ऐसे मामलों में शामिल चालकों, मालिकों और संबंधित व्यक्तियों को चिह्नित कर सीधी एफआईआर दर्ज करेगा। कार्रवाई के तहत गानों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और संबंधित वाहनों को भी मौके पर ही जब्त किया जाएगा।