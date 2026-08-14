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    मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 342 अपराधी गिरफ्तार

    By Keshav KumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:23 PM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों और वांछित आरोपितों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 342 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 190 को जेल भ ...और पढ़ें

    स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने कसा शिकंजा।

    स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने कसा शिकंजा।

    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस का विशेष अभियान।

    2. जिलेभर में छापेमारी कर 342 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

    3. एसएसपी ने थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था परखी।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों और विभिन्न मामलों में वांछित आरोपितों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिलेभर में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने कुल 342 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें से 190 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से फरार आरोपितों में हड़कंप मचा है।

    थाना-थाना छापेमारी, 342 गिरफ्त में

    अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपितों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर भी पुलिस की नजर रही।

    पूर्वी-1 अनुमंडल में सबसे बड़ी कार्रवाई

    पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी-1 अनुमंडल में सबसे अधिक गिरफ्तारी हुई। यहां पुलिस ने 72 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें से 43 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वहीं टाउन-1 और टाउन-2 अनुमंडल क्षेत्रों में संयुक्त रूप से 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई।

    एसएसपी ने थानों में अचानक पहुंचकर परखी व्यवस्था

    विशेष अभियान के बीच वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की सक्रियता और थानों की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। एसएसपी ने ब्रह्मपुरा और सकरा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में लंबित मामलों, पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराध नियंत्रण से जुड़ी कार्रवाई की समीक्षा की।

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    पुराने मामलों की भी खुलेगी परत

    गिरफ्तार आरोपितों का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार लोगों में कितने आरोपित पुराने मामलों में वांछित थे और कितनों के खिलाफ हाल के दिनों में मामले दर्ज हुए हैं। उनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

    अहियापुर समेत कई इलाकों में बरामदगी

    विशेष अभियान के दौरान अहियापुर थाना क्षेत्र समेत जिले के कुछ अन्य इलाकों से सामान बरामद किए जाने की भी जानकारी मिली है। पुलिस बरामद सामान और उससे जुड़े मामलों की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद बरामदगी से संबंधित विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।

    स्वतंत्रता दिवस को लेकर बढ़ी चौकसी

    15 अगस्त को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है। प्रमुख स्थानों, संवेदनशील इलाकों और आने-जाने वाले मार्गों पर जांच अभियान तेज किया गया है। पुलिस अधिकारियों और जवानों को लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।

    फरार आरोपितों पर आगे भी कार्रवाई

    सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि अपराधियों और फरार आरोपितों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का लक्ष्य लंबित मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना है। स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस की निगरानी लगातार जारी रहेगी।