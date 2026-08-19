मुजफ्फरपुर में अब गांवों में मिलेगी सुरक्षित डिलीवरी की सुविधा, 14 पीएचसी के लेबर रूम होंगे आधुनिक
मुजफ्फरपुर के 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लेबर रूम और प्रसूति वार्ड को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। लगभग दो करोड़ की लागत से आगा खान और आदित्य बिड़ला कैपिटल के सहयोग से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
HighLights
मुजफ्फरपुर के 14 पीएचसी में लेबर रूम होंगे आधुनिक।
मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा सुधार।
दो करोड़ की लागत से बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फररपुर। जिले के 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। जिले के 14 पीएचसी में लेबर रूम और प्रसूति वार्ड को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। करीब दो करोड़ की राशि से मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम और आदित्य बिड़ला कैपिटल फाउंडेशन के सहयोग से जिले के 14 चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लेबर रूम और प्रसूति वार्ड की सुविधा को माडर्न बनाया जाएगा।
इसको लेकर आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम के क्षेत्रीय प्रबंधक जय प्रकाश सिंह ने जिला पदाधिकारी सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को पत्र लिखकर सहयोग और आवश्यक अनुमति की मांग की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जिले के ग्रामीण इलाकों में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ, सुव्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण माहौल तैयार करना है।
इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों के लेबर रूम और प्रसूति वार्ड के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों और आंतरिक हिस्सों का आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही वार्डों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करना और संक्रमण फैलने से रोकने के कड़े इंतजाम होंगे।
निर्बाध बिजली और स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी। सभी कार्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जाएंगे। सभी पीएचसी में वेटिंग रूम, पेयजल की बेहतर व्यवस्था, शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा।
गर्भवती महिलाओं और नवजातों को होगा सीधा फायदा
इस परियोजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं और नवजातों को सीधे तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे। अब तक बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
लेबर रूम और प्रसूति वार्डों में स्वच्छता और कड़े संक्रमण नियंत्रण उपायों की कमी के कारण प्रसव के दौरान मां और नवजात शिशु को इंफेक्शन होने का डर हमेशा बना रहता था। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ पानी की नियमित उपलब्धता न होने से प्रसव प्रक्रिया और उसके बाद मरीजों की देखभाल में भारी दिक्कतें आती थीं।
भवनों की आंतरिक स्थिति ठीक न होने, टूटे फर्श या दीवारों और लेबर रूम में प्राइवेसी व व्यवस्थित बेड न होने से महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से असहज होना पड़ता था। गांवों में बेहतर और सुरक्षित डिलीवरी वार्ड न होने के कारण गरीब परिवारों को मजबूरी में पैसे खर्च करके निजी अस्पतालों में भागना पड़ता था।