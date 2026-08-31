मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट का इसी माह होगा शिलान्यास, डीएम व एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा
Muzaffarpur Patahi Airport Update: मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के विकास की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसका शिलान्यास ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Patahi Airport Foundation Stone: बहुप्रतीक्षित पताही हवाई अड्डे के विकास और शिलान्यास की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आग्रह पर जिलाधिकारी कुमार गौरव और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कांतेश कुमार मिश्र ने सोमवार को हवाई अड्डा परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया।
इस दौरान दोनों शीर्ष अधिकारियों ने परिसर में चल रहे प्रारंभिक कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और प्रस्तावित शिलान्यास समारोह को लेकर सुरक्षा व व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।
इसी माह संभावित शिलान्यास
जिलाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि इसी माह हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास प्रस्तावित है, जिसकी आधिकारिक तारीख जल्द तय की जाएगी।
उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के समन्वय से पूरे परिसर का स्थलीय मुआयना कर निर्माण कार्य की रूपरेखा और बुनियादी तैयारियों का आकलन किया गया है। संबंधित निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने कहा कि हवाई अड्डा परिसर में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों और आम लोगों की आवाजाही के लिए आवश्यकतानुसार वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
106 एकड़ में विकास
पताही हवाई अड्डे के पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह वर्तमान में 106 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।
इसी उपलब्ध भूमि पर मौजूदा रनवे को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा और आधुनिक एटीसी टावर, नया टर्मिनल भवन, पार्किंग वे तथा टैक्सी वे का निर्माण होगा। हवाई सेवा की शुरुआत होने से उत्तर बिहार के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय व्यापार को नई गति मिलेगी।