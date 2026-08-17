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मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्री कराने वाले रहें सतर्क, पेपरलेस निबंधन के विरोध में काम बाधित

By Prem Shankar Mishra Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:53 PM (IST)

मुजफ्फरपुर में सोमवार से शुरू होने वाला पेपरलेस दस्तावेज निबंधन का काम दस्तावेज नवीसों के विरोध के कारण बाधित हो गया। इससे जिले के पांच निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री नहीं हो सकी, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ।

कातिब के हड़ताल की वजह से जिला निबंधन कार्यालय में रहा सन्नाटा। जागरण

कातिब के हड़ताल की वजह से जिला निबंधन कार्यालय में रहा सन्नाटा। जागरण

HighLights

  1. पेपरलेस निबंधन के विरोध में दस्तावेज नवीसों का हंगामा।

  2. मुजफ्फरपुर के पांच निबंधन कार्यालयों में काम बाधित।

  3. सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का हुआ नुकसान।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आदेश के बाद सोमवार से जिले में दस्तावेज का निबंधन पेपरलेस होना था। दस्तावेज नवीस (कातिब) के विरोध के कारण विभाग के आदेश का पालन नहीं हो सका।

जिले के पांच निबंधन कार्यालयों में से किसी में भी पेपरलेस निबंधन नहीं हुआ। जिला अवर निबंधन कार्यालय में पूर्व से बुक किए गए स्लाट के कारण दो दस्तावेज निबंधित हुईं। ये पुराने नियम से बुक किए थे।

कातिबों ने पेपरलेस निबंधन का विरोध करते हुए जिला अवर निबंधन कार्यालय में हंगामा किया। वहीं अवर निबंधन कार्यालय मोतीपुर, पारू, कटरा और सकरा में कातिब कार्य से अलग रहे।

इससे यहां एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। इससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ। जिल अवर निबंधक अजय कुमार ने कहा कि कातिबों से बात की गई है। शीघ्र ही इसका समाधान निकल जाएगा।

जिल अवर निबंधन कार्यालय में 45 दस्तावेज का होना था निबंधन

जिला अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए 45 दस्तावेज के लिए स्लाट बुक किए गए थे। इनमें से एक भी निबंधन नहीं हो सका। बताया गया कि कातिबों का हंगामा देख क्रेता और विक्रेता ने निबंधन नहीं कराया।

वहीं मोतीपुर में 11 और पारू में पांच स्लाट बुक हुए थे, मगर यहां भी किसी दस्तावेज का निबंधन नहीं हुआ। सकरा और कटरा में एक भी स्लाट बुक नहीं हुए थे। यहां भी कोई पेपरलेस निबंधन कार्य नहीं हुए।

कार्यालय खुलते ही प्रदर्शन करने लगे दस्तावेज नवीस

पेपरलेस निबंधन को लेकर दस्तावेज नवीस कार्यालय खुलते ही हंगामा करने लगे। उन्होंने खुद को कार्य से अलग रखा। दस्तावेज नवीस संघ का कहना है कि डिजिटल कार्य को बढ़ावा दिया जाए, मगर कागजी प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाए।

इससे बुजुर्ग और डिजिटल की कम जानकारी रखने वालों को परेशानी होगी। तकनीकी गड़बड़ी आने से निबंधन कार्य बाधित हो जाएगा। वहीं साइबर धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए समस्या आ सकती है।