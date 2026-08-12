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    मुजफ्फरपुर में जमीन की रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव, 17 से कागज की जरूरत नहीं, मोबाइल पर पहुंचेगा दस्तावेज

    By Prem Shankar Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन शुरू होगा, जिससे दस्तावेज सीधे मोबाइल पर मिलेंगे। हालांकि, दस्तावेज नवीस संघ इ ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    HighLights

    1. मुजफ्फरपुर में 17 अगस्त से सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री।

    2. दस्तावेज सीधे मोबाइल पर मिलेंगे, वेबसाइट पर भी अपलोड होंगे।

    3. दस्तावेज नवीस संघ विरोध में, धोखाधड़ी की आशंका भी जताई।

    जागरण संवाददता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर जिले के भी सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन होगा।मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव नवीन कुमार के निर्देश के बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई है।

    जिले में अब तक एक भी निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन कार्य नहीं हो रहा था। इस निर्णय के बाद जिला अवर निबंधन कार्यालय मुजफ्फरपुर और अवर निबंधन कार्यालय पारू, मोतीपुर, सकरा और कटरा में भी पेपरलेस निबंधन होगा।

    जिला अवर निबंधक अजय कुमार ने कहा कि इसकी तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार के इस निर्णय का दस्तावेज नवीस संघ विरोध कर रहा है। जिला दस्तावेज नवीस संघ के सचिव रंधीर कुमार ने कहा कि शनिवार को इस मामले में बैठक होगी। इसके बाद इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।

    मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव ने मंगलवार को जिला अवर निबंधक और अवर निबंधक को पत्र भेजा है। इसमें 17 से सभी निबंधन कार्यालयाें में पेपरलेस निबंधन कार्य शुरू करने को कहा गया है। इससे पहले दो चरणों में राज्य के 50 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन कार्य हो रहा था।

    निबंधन कार्यालय में अब सिर्फ एकरार होगा

    पेपरलेस निबंधन से बायोमीट्रिक से लेकर दस्तावेज के सभी कार्य सेवा प्रदाता के यहां होगी। निबंधन कार्यालय में सिर्फ एकरार का काम होगा। इसके बाद क्रेता के मोबाइल पर ही दस्तावेज भेज दिया जाएगा। दस्तावेज को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। इससे कहीं से भी इसका प्रिंट निकाला जा सकेगा।

    गलत होने की भी आशंका 

    एक दस्तावेज नवीस की मानें तो इस तरह के निबंधन कार्य भी गड़बड़ी की आशंका भी है। कुछ मामले आए हैं कि एक नाम का व्यक्ति दूसरे की जमीन बेच देता है।

    अब यह मानीटरिंग बढ़ जाएगी कि जो जमीन बिक रही है वह सही मालिक ही बेच रहा है। यह इसलिए कि जमाबंदी को आधार से अटैच नहीं किया जा सका है।

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