मुजफ्फरपुर में अनोखा मामला, कुर्सी मुखिया की, बैठ गए पति, ‘प्रतिनिधि’ पर छिड़ी पंचायत में बैठक ठप
मुजफ्फरपुर के बोचहां में पंचायत समिति की बैठक में मुखिया और पंसस के पतियों व प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर हंगामा हुआ। भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधियों की उ ...और पढ़ें
HighLights
मुखिया और पंसस के पतियों की उपस्थिति पर हंगामा।
अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप।
बहस और आरोपों के बाद पंचायत समिति की बैठक स्थगित।
संवाद सहयोगी, बोचहां (मुजफ्फरपुर)। मुखिया और पंसस की जगह उनके पति और प्रतिनिधियों के कुर्सी संभालने का विरोध किए जाने के बाद पंचायत समिति की बैठक में गुरुवार को हंगामा हो गया। नाराज सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों ने अंचल और प्रखंड में भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया।
इस दौरान अधिकारियों के साथ जमकर बहस हुई। इसके बाद बीडीओ ने बैठक की समाप्ति की घोषणा कर दी। बता दें कि गुरुवार को पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रखंड सभागार में प्रमुख साजन पासवान की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई।
आरोप है कि बीडीओ ने बैठक में उपस्थित मुखिया व पंचायत समिति के पति व उनके प्रतिनिधि को बाहर जाने को कहा । इसके बाद सभी बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद ही मुखिया संघ के अध्यक्ष सह करनपुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया पति सरोज सहनी के नेतृत्व में कैलाश राय , मुखिया पति केदार पासवान अन्य ने बैठक में जाकर इसका विरोध किया कि दूसरे किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे।
अन्य जप्रतिनिधियों ने उनका समर्थन किया और सभी बाहर निकल गए। कुछ देर बाद बैठक दोबारा शुरू हुई, लेकिन फिर संचालन नहीं हो सका। वहीं बैठक में व्यधान को लेकर प्रमुख साजन पासवान से सीओ नूपुर कुमारी पर तंज कसा कि उन्हीं के कारण बैठक नहीं हो सकी।
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इस पर सीओ और प्रमुख से बहस हो गई। इसी क्रम में नरकटिया के मुखिया रंजन कुमार ने सीओ पर रिश्वत लेकर दाखिल-खारिज करने का आरोप लगा दिया। पंसस पति अनिल झा ने भी सीओ पर जनप्रतिनिधियों का सम्मान न करने और बिना रिश्वत काम नहीं करने का आरोप लगाया । मामले में बीडीओ जूही कुमारी ने बताया कि हंगामे के कारण बैठक नहीं हो सकी। बैठक के बहिष्कार की कोई लिखित जानकारी उन्हें नहीं दी गई है।