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मुजफ्फरपुर में धान रोपनी 96.45 प्रतिशत पूरी, बंदरा-बोचहां ने लक्ष्य किया हासिल

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:36 PM (IST)

मुजफ्फरपुर जिले में खरीफ धान की रोपनी 96.45 प्रतिशत पूरी हो गई है, जिसमें 1,48,620 हेक्टेयर में धान लगाया गया है। बंदरा और बोचहां प्रखंडों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, जबकि मीनापुर सबसे पीछे है।

प्रखंड स्तर पर धान रोपनी की नियमित निगरानी की जा रही है! फाइल फोटो

प्रखंड स्तर पर धान रोपनी की नियमित निगरानी की जा रही है! फाइल फोटो  

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर में धान रोपनी 96.45% लक्ष्य के पार।

  2. बंदरा और बोचहां प्रखंडों ने शत-प्रतिशत रोपनी की।

  3. मीनापुर प्रखंड 78% रोपनी के साथ सबसे पीछे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Paddy Transplantation: जिले में खरीफ मौसम के तहत धान की रोपनी 96 प्रतिशत के पार पहुंच गई है।

कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1,54,088 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1,48,620 हेक्टेयर में धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। इस तरह जिले में 96.45 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है।

धान का बिचड़ा तैयार करने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। 15,408.83 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 15,324.77 हेक्टेयर में बिचड़ा तैयार हुआ है, जिससे 99.45 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। प्रखंड स्तर पर धान रोपनी की नियमित निगरानी की जा रही है और कृषि विभाग की ओर से लगातार रिपोर्ट मांगी जा रही है।

बंदरा-बोचहां ने लक्ष्य पाया

रिपोर्ट के अनुसार बंदरा और बोचहां ने धान रोपनी का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। गायघाट में 98.52 प्रतिशत और कटरा में 98.81 प्रतिशत रोपनी पूरी हुई है। साहेबगंज में 96.89, मोतीपुर में 96.74, सकरा में 96.67 और सरैया में 96.54 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है।

कुढ़नी में 95.91, मुसहरी में 95.46, औराई में 94.94 और कांटी में 94.82 प्रतिशत रोपनी हुई है। मड़वन में 92.92, मुरौल में 92.58 और पारू में 91.89 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई। मीनापुर 78 प्रतिशत रोपनी के साथ सबसे पीछे है।

प्रखंडवार धान रोपनी की स्थिति

प्रखंड धान रोपनी क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
औराई 11,908
बंदरा 4,442.5
बोचहां 13,050.35
गायघाट 10,904
कांटी 8,625
कटरा 10,905
कुढ़नी 12,905
मड़वन 3,867
मीनापुर 9,763
मोतीपुर 11,914
मुरौल 1,835
मुसहरी 6,237
पारू 12,634
साहेबगंज 10,505
सकरा 8,209
सरैया 10,916