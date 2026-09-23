मुजफ्फरपुर में ओवरटेक को लेकर ऑटो चालक और बाइक सवार भिड़े, चाबी से सिर पर किया वार

संदीप कुमार, बैरिया (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Overtake Dispute: ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा में बुधवार को ओवरटेक करने को लेकर ऑटो चालक और बाइक सवार के बीच विवाद हो गया।

देखते ही देखते दोनों के बीच सड़क पर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने बाइक की चाबी निकालकर ऑटो चालक के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा।