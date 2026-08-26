नेपाल में बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में अलर्ट, साहेबगंज-सरैया-पारू पर विशेष नजर

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल में तिब्बत सीमा से सटे क्षेत्रों में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है।

गंडक नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि और फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए नदी किनारे बसे इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। साहेबगंज, सरैया और पारू प्रखंडों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है।

अधिकारियों के साथ बैठक, तैयारियों की समीक्षा जिलाधिकारी कुमार गौरव और वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

साहेबगंज, सरैया और पारू पर विशेष नजर गंडक नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। साहेबगंज, सरैया और पारू में बाढ़ का असर पड़ने की आशंका को देखते हुए अधिकारियों को लगातार स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। निचले इलाकों और नदी के आसपास रहने वाले लोगों की स्थिति की भी जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है।

तटबंधों की सुरक्षा पर जोर फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग को तटबंधों की लगातार निगरानी करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर किसी तरह की परेशानी सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।

बांधों के बीच रहने वालों को सुरक्षित करने की तैयारी अंचल अधिकारियों को बांधों के बीच रहने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया है। इसके लिए संभावित शरण स्थलों की उपलब्धता और वहां जरूरी सुविधाओं की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

रसोई से लेकर पशु चारा तक की तैयारी प्रशासन ने सामुदायिक रसोई, चिकित्सा शिविर और पशु चारा शिविर की व्यवस्था पहले से तैयार रखने को कहा है। स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पीएचईडी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। जनप्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया है।