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मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में गर्मी से मिलेगी राहत, पांच दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 05:55 AM (IST)

Bihar Monsoon Rain Update: मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने ...और पढ़ें

शुक्रवार को दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। फाइल फोटो

शुक्रवार को दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Weather Forecast Today: मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

जिले में शुक्रवार को दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मानसून की सक्रियता पूरी तरह बनी रहेगी।

पांच दिनों का पूर्वानुमान

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ने मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार 29 अगस्त से 2 सितंबर तक उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

इस दौरान आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं।

तापमान और हवा की स्थिति

वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

सुबह के समय हवा में नमी करीब 90 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने का अनुमान है। साथ ही 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरवा व दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है।

इन जिलों में वर्षा के आसार

वैज्ञानिकों के मुताबिक 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, गोपालगंज और शिवहर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश होगी।

मौसम के इस मिजाज को देखते हुए किसानों को सचेत रहकर खेती-किसानी से जुड़े कार्य करने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की संभावना से धान की फसलों को भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है।

फसलों में कीट प्रबंधन

जिला कृषि पदाधिकारी भारत भूषण ने किसानों को धान की फसल में तना छेदक, पत्ती लपेटक और भूरा फुदका कीट की नियमित निगरानी करने को कहा है।

तना छेदक और पत्ती लपेटक दिखने पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल तथा भूरा फुदका के प्रकोप पर इमिडाक्लोप्रिड दवा के निर्धारित छिड़काव की सलाह दी गई है।

इसके अलावा मक्का उत्पादक किसानों को फाल आर्मीवर्म कीट पर नजर रखने और मौसम साफ होने पर ही कीटनाशक छिड़काव व सिंचाई करने का परामर्श दिया गया है।