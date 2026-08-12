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    मुजफ्फरपुर में सुबह 6 बजे नो-एंट्री पर खाद्यान्न कारोबारियों की दो टूक-8 बजे वाला नियम ही ठीक

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:51 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में भारी मालवाहक वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से नो-एंट्री लागू करने के प्रशासनिक निर्णय का खाद्यान्न कारोबारियों ने विरोध किया है। उनका कहना ह ...और पढ़ें

    गांधी पुस्तकालय के सभाकक्ष में बैठक करते खाद्यान्न कारोबारी। सौ. कारोबारी

    गांधी पुस्तकालय के सभाकक्ष में बैठक करते खाद्यान्न कारोबारी। सौ. कारोबारी 

    HighLights

    1. खाद्यान्न कारोबारी सुबह 6 बजे नो-एंट्री के फैसले का विरोध कर रहे।

    2. नए नियम से खाद्यान्न कारोबार और पल्लेदारों का काम प्रभावित होगा।

    3. जाम के लिए अतिक्रमण और सब्जी मंडी भी जिम्मेदार, स्थानांतरण का सुझाव।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश की नो-एंट्री सुबह आठ बजे के बजाय छह बजे से लागू करने के प्रशासनिक निर्णय का खाद्यान्न कारोबारियों ने विरोध किया है।

    व्यवसायियों का कहना है कि नए समय से शहर में जाम तो शायद नियंत्रित हो, लेकिन खाद्यान्न कारोबार की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। ट्रकों से माल उतारने के लिए रात में ही व्यवसायियों और पल्लेदारों को जुटना पड़ेगा। संघ ने प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार कर पूर्व की तरह सुबह आठ बजे से नो-एंट्री लागू करने की मांग की है।

    रात दो बजे से शुरू करनी होगी तैयारी

    खाद्यान्न व्यवसायी संघ की बैठक बुधवार को गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय के सभाकक्ष में अध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में हुई। व्यवसायियों ने कहा कि ट्रक से खाद्यान्न उतारने में करीब दो से ढाई घंटे का समय लगता है। सुबह छह बजे नो-एंट्री शुरू होने पर समय पर माल पहुंचाने के लिए ट्रकों को रात में ही शहर में लाना होगा।

    व्यवसायियों-पल्लेदारों पर बढ़ेगा दबाव

    कारोबारियों के अनुसार नए समय के कारण उन्हें रात करीब दो बजे से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। पल्लेदारों को भी आधी रात के बाद काम के लिए बुलाना होगा। यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है और इससे व्यवसायियों के साथ मजदूरों को भी परेशानी होगी।

    जाम के लिए अतिक्रमण भी जिम्मेदार

    अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि शहर में जाम की समस्या के लिए सिर्फ मालवाहक वाहनों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अतिक्रमण के साथ सरैयागंज और जवाहरलाल रोड पर सुबह होने वाला सब्जियों का थोक कारोबार भी जाम का बड़ा कारण है।

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    सब्जी मंडी स्थानांतरित करने का सुझाव

    संघ ने कहा कि सुबह होने वाले सब्जियों के थोक कारोबार को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए तो शहर में यातायात व्यवस्था काफी हद तक सुधर सकती है। प्रशासन को इस दिशा में भी पहल करनी चाहिए।

    व्यवसायी के निधन पर जताया शोक

    बैठक के अंत में प्रमुख व्यवसायी उमेश गुप्ता के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में धर्मनाथ प्रसाद, नरेंद्र प्रसाद, रंजीत कुमार साहू, दिनेश कुमार, अभय कुमार, देवेंद्र चाचान, अभिषेक चाचान, धर्मेंद्र कुमार, मितेश कुमार, मुकेश पासवान, राजेश कुमार, पिंटू कुमार, शंकर चाचान, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, अनिल कुमार, रवि सर्राफ व राकेश कुमार आदि मौजूद थे।