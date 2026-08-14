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    मुजफ्फरपुर में हाईवे पर गाड़ी खड़ी की तो जेब होगी ढीली, वाहन भी होगा जब्त

    By Md Samsad Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:06 PM (IST)

    राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुजफ्फरपुर में सख्त कार्रवाई की तैयारी है। परिवहन विभाग ने पुलिस, जिला प ...और पढ़ें

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    HighLights

    1. एनएच पर अवैध पार्किंग रोकने को सख्त कार्रवाई।

    2. पुलिस, परिवहन विभाग, एनएचएआई मिलकर चलाएंगे अभियान।

    3. अवैध रूप से खड़े वाहनों पर जुर्माना, जब्ती होगी।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अब सख्ती की तैयारी है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने हाईवे, सर्विस रोड और एनएच के किनारे बनी पक्की पट्टी पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

    परिवहन विभाग-सह-बिहार सड़क सुरक्षा परिषद ने पुलिस, जिला परिवहन विभाग और एनएचएआइ को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती

    एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग को दुर्घटनाओं की प्रमुख वजहों में माना। इसके बाद परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से हाईवे पर नियमित निरीक्षण और विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।

    ट्रक-बस पर रहेगी खास नजर

    अभियान के दौरान ट्रक, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों की अवैध पार्किंग पर विशेष नजर रहेगी। हाईवे या सर्विस लेन पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वाहनों को जब्त कर हटाने की कार्रवाई भी होगी।

    हर सप्ताह मुख्यालय को रिपोर्ट

    सभी जिलों को अभियान की साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। इसमें कितने वाहनों का चालान किया गया और कितने वाहनों को सड़क से हटाया गया, इसकी जानकारी देनी होगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यातायात व्यवस्था कायम करना है।

    खबरें और भी

    चांदनी चौक से दरभंगा मोड़ तक परेशानी

    मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से दरभंगा मोड़ तक कई जगह सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग की समस्या है। भगवानपुर चौक, कच्ची-पक्की चौक और गोबरसाही समेत कई स्थानों पर बस, ट्रक और अन्य वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इससे यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।

    कई बार चला अभियान, फिर वही स्थिति

    इन इलाकों में प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से कई बार अभियान चलाकर वाहनों पर जुर्माना किया गया है। वाहनों को हटाया भी गया, लेकिन अभियान खत्म होने के बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। अब नियमित कार्रवाई और निगरानी के निर्देश से अवैध पार्किंग पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी।

    हादसे वाले स्थानों पर भी फोकस

    एनएचएआइ की ओर से दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित किया गया है। ऐसे स्थानों पर हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने, अवैध अतिक्रमण हटाने और सड़क सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि अवैध पार्किंग पर प्रभावी रोक लगने से हादसों का खतरा कम होगा।