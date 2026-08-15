मुजफ्फरपुर के एक मोहल्ले में सीसी कैमरा व ईमेल हैक कर मां-बेटी को ब्लैकमेल कर रहा पड़ोसी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पड़ोसी से पहचान और बेटी की पढ़ाई में मदद का रिश्ता एक परिवार के लिए परेशानी का सबब बन गया। आरोप है कि स्कूल मित्र होने के नाते घर आने-जाने वाला 21 वर्षीय युवक पिछले छह महीने से मां-बेटी को परेशान कर रहा है।

महिला का आरोप है कि युवक ने घर के सीसी कैमरे, जीमेल आइडी और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों तक अनधिकृत पहुंच बनाकर फोटो-वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी। विरोध करने पर लगातार काल-मैसेज करने और घर आकर हंगामा करने का भी आरोप लगाया गया है। मामले में नगर थाने में प्राथमिकी कराई गई है।

छह महीने से बढ़ा हस्तक्षेप नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि आरोपित युवक उनकी पुत्री का स्कूल मित्र है। इसी वजह से वह पढ़ाई के सिलसिले में उनके घर आता-जाता था। आरोप है कि करीब छह महीने से उसने परिवार के निजी मामलों में अनुचित हस्तक्षेप शुरू कर दिया। महिला के अनुसार, विरोध करने पर युवक ने उन्हें परेशान करना और धमकाना शुरू कर दिया।

सीसी कैमरा और जीमेल हैक करने का आरोप महिला ने आरोप लगाया कि युवक ने घर में लगे सीसी कैमरे, जीमेल आइडी और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को हैक कर लिया। इसके बाद मां-बेटी के फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी जाने लगी। इससे परिवार के लोग काफी परेशान हैं।

अलग-अलग नंबरों से काल-मैसेज पीड़िता के अनुसार, आरोपित अपने मोबाइल नंबर के साथ ही अन्य नंबरों से भी लगातार काल और मैसेज करता है। आरोप है कि देर रात कुछ असामाजिक तत्वों के साथ घर पहुंचकर हंगामा भी किया जाता है। इससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है।

बेटी को अगवा करने की धमकी मामला तब और गंभीर हो गया, जब महिला ने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी पुत्री को अगवा करने की धमकी दी। आरोपित पर दबाव बनाने और अपनी बातें मनवाने के लिए तरह-तरह की धमकियां देने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने पुलिस से परिवार की सुरक्षा और आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

कतर में रहते हैं पति महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति कतर में काम करते हैं। घर में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं होने का आरोपित फायदा उठा रहा है। लगातार हो रही कथित धमकियों और हंगामे से परिवार के साथ आसपास के लोगों में भी चिंता है।