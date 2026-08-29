मुजफ्फरपुर में नीट पीजी परीक्षा कल सुबह सात बजे से, प्रवेश केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध
Muzaffarpur NEET PG Exam: मुजफ्फरपुर में 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 परीक्षा चार केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसके लिए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur NEET PG Exam: जिले के चार केंद्रों पर 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 परीक्षा आयोजित की जाएगी।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
परीक्षा को कदाचारमुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा तथा यातायात के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा
जिले में निर्धारित चार ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में यह टेस्ट लिया जाएगा। इन केंद्रों में आजाद इंफोटेक (रेवा रोड), आइओएन डिजिटल जोन (भिखनपुरा), आइओएन डिजिटल जोन (कच्ची-पक्की) और आइओएन डिजिटल जोन (कांटी) शामिल हैं।
परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगी, जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 7:00 बजे से ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।
सघन तलाशी की व्यवस्था
जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को समय से पहले तैनात रहने का निर्देश जारी किया है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड की गहन जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही केंद्र के भीतर जाने की अनुमति मिलेगी।
महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए विशेष रूप से महिला वीक्षकों और महिला सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर रोक
परीक्षा परिसर के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, पेजर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटलों और गेस्ट हाउसों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।
इसके साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उड़ने वाली किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।
यातायात प्रबंधन पर जोर
परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों से एक साथ निकलने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त यातायात पुलिस तैनात रहेगी।
विशेषकर भिखनपुरा, कच्ची-पक्की और कांटी मार्ग पर वाहनों के सुगम परिचालन के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान बनाया गया है।
प्रशासन का मुख्य प्रयास है कि परीक्षार्थियों के साथ-साथ आम राहगीरों को भी जाम या किसी अन्य असुविधा का सामना न करना पड़े।