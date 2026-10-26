मुशहरी में चोरी करने पहुंचे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा, फायरिंग कर भागने का प्रयास

इमराम अहमद, मुशहरी (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Mushahari Theft Case: जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के बंकुल गांव में रविवार की देर रात चोरी करने पहुंचे तीन आरोपितों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

खुद को घिरता देख आरोपितों ने दो राउंड हवाई फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें दबोच लिया और पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर अपनी अभिरक्षा में थाने ले गई।

कुत्ते के भौंकने से जागे ग्रामीणों के अनुसार, रात करीब दो बजे टारी के पास आंगनबाड़ी केंद्र के समीप एक बाइक से तीनों आरोपित पहुंचे थे। बाइक खड़ी करने के बाद वे एक घर की ओर बढ़े, तभी कुत्ता भौंकने लगा। आवाज सुनकर ग्रामीणों की नींद खुल गई और बाहर निकलने पर तीनों संदिग्ध वहां दिखाई दिए। फायरिंग कर भागे ग्रामीणों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को जुटा लिया और तीनों को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपितों ने कथित तौर पर दो राउंड हवाई फायरिंग की और भागने की कोशिश की। इसके बावजूद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी।