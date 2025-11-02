Muzaffarpur News: ससुराल वालों ने रस्सी से गर्दन दबाकर की हत्या, पुलिस के पहुंचते ही श्मशान में शव छोड़कर फरार
मुजफ्फरपुर में ससुराल वालों ने एक व्यक्ति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। शव को श्मशान घाट ले जाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर शव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जैतपुर ओपी इलाके में कुछ लोगों ने दाह-संस्कार के लिए श्मशान घाट ले गए एक महिला के शव को छोड़कर फरार हो गए। इसको लेकर श्मशान घाट में अफरातफरी मची रही।
ग्रामीण की सूचना पर सरैया और जैतपुर की पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। मृतका विजय भगत की 35 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी बताई गई है।
मृतका के चाचा शिवमंगल भगत ने बताया कि उसके भतीजी को ससुराल के लोगों ने मारपीट करके रस्सी से गर्दन दबाकर हत्या कर दिया है। सूचना मिलने पर वह उसके घर के पास गए थे। खून बह रही थी। सिर पर गंभीर चोट लगी थी।
रस्सी से गर्दन बांधा था। उन्होंने बताया कि रिंकू के चार छोटे - छोटे बच्चे हैं। वहीं मृतिका के भाई सुबोध कुमार ने बताया कि दहेज को लेकर अक्सर उसके बहनोई और बहनोई के परिवार के लोग प्रताड़ित करते रहते थे। मारपीट किया करते थे।
बहनोई ने बहन की बीमार मौत की मोबाइल पर जानकारी दिया। जब वह सभी पहुंचा तो बहन का शव को उसके ससुराल के लोग अंत्येष्टि के लिए सेजिया पर रखकर ले जा रहे थे। इसी दौरान सरैया और जैतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गयी।
सभी शव फेंककर फरार हो गए। उसने बताया कि वह अपने बहन की मारपीट कर गर्दन दबाकर हत्या करने का आरोप अपने बहनोई विजय भगत, उसके पिता सुखदेव भगत, जय किशुन भगत, हरि किशुन भगत पर लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत किया है।
दहेज को लेकर प्रताड़ित करने के बारे में पुलिस को बताया है। इधर, पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है। सभी घर से फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की वास्तविकता सामने आएगी।
