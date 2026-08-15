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कार्यान्वयन से पूर्व नगर निगम बोर्ड और सशक्तस्थायी समिति से स्वीकृत योजनाओं की होगी जांच

By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:09 PM (IST)

मुजफ्फरपुर नगर निगम 250 स्वीकृत विकास योजनाओं की उपयोगिता और दोहरीकरण की जांच करेगा। नगर आयुक्त ने एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में समिति गठित की है।

विकास योजनाओं के धरातल पर उतरने से पूर्व उनकी सघन जांच कराई जाएगी। फाइल फोटो

विकास योजनाओं के धरातल पर उतरने से पूर्व उनकी सघन जांच कराई जाएगी। फाइल फोटो

HighLights

  1. 250 स्वीकृत विकास योजनाओं की होगी सघन जांच।

  2. उपयोगिता परखने और दोहरीकरण रोकने का मुख्य उद्देश्य।

  3. नगर आयुक्त ने एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Municipal Corporation: नगर निगम सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड द्वारा स्वीकृत 250 विकास योजनाओं के धरातल पर उतरने से पूर्व उनकी सघन जांच कराई जाएगी।

इस जांच का मुख्य उद्देश्य चयनित योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता परखना और किसी भी प्रकार के दोहरीकरण को रोकना है।

नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने इसके लिए कार्यपालक अभियंता बिजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है।

गठित जांच कमेटी में कार्यपालक अभियंता के अलावा वार्ड संख्या 1 से 24 के नोडल पदाधिकारी उप नगर आयुक्त अमित कुमार को शामिल किया गया है।

वहीं वार्ड 25 से 49 की नोडल पदाधिकारी उप नगर आयुक्त स्वरा के साथ-साथ संबंधित वार्डों के सहायक अभियंता और कनीय अभियंता भी इसमें रहेंगे।

नगर आयुक्त ने पूरी कमेटी को एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत योजनाओं की उपयोगिता और दोहरीकरण से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड से पारित योजनाओं को लेकर वार्ड 27 के पार्षद अजय ओझा ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके वार्ड में क्रियान्वयन के चरण में पहुंच चुकी एक पूर्व स्वीकृत योजना को भी इस नई सूची में जोड़ दिया गया है, जिससे कार्य में बाधा आ सकती है। जांच कमेटी की इस समीक्षा से ऐसी दोहराई गई योजनाओं को चिन्हित कर मूल सूची से बाहर करने में मदद मिलेगी।

कमेटी इस बात की भी बारीकी से पड़ताल करेगी कि स्वीकृत सूची में शामिल किसी कार्य पर पूर्व में किसी अन्य मद या योजना से काम तो नहीं चल रहा है।

समिति द्वारा आधिकारिक रिपोर्ट सौंपे जाने और उसकी समीक्षा के बाद ही विकास कार्यों की अगली निविदा (टेंडर) प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े कदम से निगम के बजट का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा और निर्माण कार्यों में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी।