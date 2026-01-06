केवाईसी कराने गईं मां-बेटी, फिर नहीं लौटीं, एसकेएमसीएच SBI ब्रांच से गायब
मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच एसबीआई ब्रांच में केवाईसी अपडेट कराने गईं मां-बेटी लापता हो गईं। भीखनपुर निवासी बालेश्वर पासवान की पत्नी सोनी देवी और बेटी लि ...और पढ़ें
केशव कुमार, मुजफ्फरपुर । एसकेएमसीएच एसबीआई ब्रांच में केवाइसी अपडेट कराने पहुंची मां-बेटी लापता हो गयी। मोबाइल स्वीच आफ होने पर जब उसके स्वजन की मां-बेटी की तलाश करते हुए बैंक पहुंचे तो उन्हें दोनों का कोई पता नहीं चला।
जिसके बाद स्वजन ने मामले की सूचना अहियापुर पुलिस को दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार मामले की तहकीकात शुरू कर दिया।
महिला भीखनपुर के बालेश्वर पासवान की पत्नी सोनी देवी और बेटी लिया कुमारी थी। बालेश्वर पासवान ने बताया कि उनकी पत्नी को गहने खरीदारी करना था। इसके लिए उनकी पत्नी 4-5 लाख रुपए लेकर घर खरीदारी करने निकलीं थी। उनका भतीजा बुलेट से दोनों को बैंक छोड़कर निकल गया था।
कुछ रुपए उसे बैंक से निकालना था। एकाउंट का केवाइसी कराना था। जिसके लिए वह बैंक गयी थी। कुछ देर बाद जब उसे फोन करने के लिए मोबाइल पर रिंग किया तो मोबाइल बंद बता रहा था। जब वह बैंक आए तो नहीं मिली।
