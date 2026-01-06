केवाईसी कराने गईं मां-बेटी, फिर नहीं लौटीं, एसकेएमसीएच SBI ब्रांच से गायब

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर । एसकेएमसीएच एसबीआई ब्रांच में केवाइसी अपडेट कराने पहुंची मां-बेटी लापता हो गयी। मोबाइल स्वीच आफ होने पर जब उसके स्वजन की मां-बेटी की तलाश करते हुए बैंक पहुंचे तो उन्हें दोनों का कोई पता नहीं चला।

जिसके बाद स्वजन ने मामले की सूचना अहियापुर पुलिस को दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार मामले की तहकीकात शुरू कर दिया। महिला भीखनपुर के बालेश्वर पासवान की पत्नी सोनी देवी और बेटी लिया कुमारी थी। बालेश्वर पासवान ने बताया कि उनकी पत्नी को गहने खरीदारी करना था। इसके लिए उनकी पत्नी 4-5 लाख रुपए लेकर घर खरीदारी करने निकलीं थी। उनका भतीजा बुलेट से दोनों को बैंक छोड़कर निकल गया था।