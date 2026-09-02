मुजफ्फरपुर में बेटे को बिस्कुट में जहर देकर मारने की आरोपित मां पुलिस हिरासत से फरार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Mother Escape: एसकेएमसीएच से बुधवार की अहले सुबह पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रही बेटे की हत्या की आरोपित महिला फरार हो गई।

ढाई साल के मासूम बेटे को बिस्कुट में जहर देकर मारने के आरोप में गिरफ्तार महिला को पुलिस ने जेल भेजा था। वह दो माह की गर्भवती थी, जिसके चलते बेहतर चिकित्सीय देखभाल के लिए उसे एसकेएमसीएच के एमसीएच (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) वार्ड में भर्ती कराया गया था।

सुरक्षा में चूक से फरार

रामपुरहरि थाना क्षेत्र के टेंगरांहा उत्तरी टोला निवासी अखिलेश राम की पत्नी पर अपने ही ढाई साल के बेटे की हत्या का आरोप है।

जेल प्रशासन ने गर्भवती होने के कारण उसे चिकित्सीय देखभाल के लिए एसकेएमसीएच भेजा था। वहां पुलिस बल की अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा था।

बुधवार की सुबह सुरक्षाकर्मियों की नजर हटते ही महिला मौका पाकर वार्ड से चुपचाप निकल गई। उसके फरार होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

पुलिस अभिरक्षा से कैदी के भागने की सूचना पर एसकेएमसीएच ओपी और रामपुरहरि थाने की पुलिस सक्रिय हो गई।

संभावित ठिकानों पर छापेमारी

पुलिस की अलग-अलग टीमें अस्पताल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

महिला के भागने की दिशा का पता लगाने के लिए एसकेएमसीएच परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस फरार महिला की तलाश में संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है।

इधर, पुलिस अभिरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही को लेकर वरीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। महिला के अस्पताल से फरार होने के मामले में सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।