मुजफ्फरपुर में एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी को सोशल मीडिया पर मिली धमकी, चार नामजद

संवाद सहयोगी, बैरिया (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur MLC Vanshidhar Brajwasi: मुजफ्फरपुर के एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी देने के आरोप में काजीमोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

एमएलसी ने चार लोगों को नामजद करते हुए अलग-अलग इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से अभद्र टिप्पणी, गैर संसदीय भाषा के इस्तेमाल और गाली-गलौज का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे वह और उनका परिवार दहशत में है।

थप्पड़ मारने की धमकी

एमएलसी के आवेदन पर वैभव मिश्रा, ठाकुर दिव्य प्रकाश, राहुल झा और उज्ज्वल कुमार ओझा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आवेदन के अनुसार, वैभव मिश्रा के नाम से संचालित फेसबुक अकाउंट से उन्हें थप्पड़ मारने तक की धमकी दी गई। इसी अकाउंट से 16 सितंबर को भी उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप है।

राहुल झा के अकाउंट से भ्रामक आरोप लगाते हुए गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। उज्ज्वल कुमार ओझा और ठाकुर दिव्य प्रकाश पर भी फेसबुक पर जातिगत भावना भड़काने और सामाजिक माहौल खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है।