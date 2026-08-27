मुजफ्फरपुर में लघु जल संसाधन विभाग की 12 हजार भूखंडों की न जमाबंदी हुई और न ही दाखिल खारिज
लघु जल संसाधन विभाग की मुजफ्फरपुर में करीब 12 हजार भूखंडों की दशकों से जमाबंदी और दाखिल खारिज नहीं हुई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Land Records: लघु जल संसाधन विभाग की राज्य में करीब 12 हजार विभागीय भूखंडों की अभी तक न जमाबंदी हुई है और न ही दाखिल खारिज कराया गया है।
कई दशकों से ये जमीनें विभाग के अधीन हैं, लेकिन इनकी कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हाल के दिनों में सरकारी जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री और दाखिल खारिज का मामला सामने आने के बाद विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है।
विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को अंचल अधिकारियों (सीओ) के साथ समन्वय बनाकर जमीन की मापी कराने और जमाबंदी व दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है।
इसका उद्देश्य विभाग की जमीन की अवैध बिक्री को रोकना है। इस कार्य के लिए लघु जल संसाधन विभाग के अवर सचिव को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
मापी की प्रक्रिया निशुल्क
सरकारी भूमि की मापी आफलाइन और आनलाइन दोनों माध्यम से कराने का प्रविधान है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि अगर विभाग की भूमि से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो भी प्रक्रिया नहीं रुकेगी।
ऐसी स्थिति में विभाग के प्रमुख द्वारा कब्जे वाली भूमि को चिह्नित कर अंचलाधिकारी के माध्यम से उसकी मापी कराई जाएगी।
यानी विभाग के पास जमीन से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं होने पर भी मापी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए जमीन पर विभाग का कब्जा अथवा उसकी संरचना होना आवश्यक है।
सात दशक पहले हुआ अधिग्रहण
विभागीय रिकार्ड के अनुसार, करीब सात दशक पहले लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित संरचनाओं के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था।
अब कई जिलों में सबसे बड़ी समस्या यह सामने आई है कि संबंधित दस्तावेज पुराने होने के कारण नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में विभाग नए सिरे से डाटा जुटाकर डिजिटल रिकार्ड तैयार कर रहा है।
इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि विभाग की कितनी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है या उसकी खरीद-बिक्री तो नहीं कर ली गई है। जमीन की मापी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।