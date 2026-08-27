मुजफ्फरपुर में लघु जल संसाधन विभाग की 12 हजार भूखंडों की न जमाबंदी हुई और न ही दाखिल खारिज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Land Records: लघु जल संसाधन विभाग की राज्य में करीब 12 हजार विभागीय भूखंडों की अभी तक न जमाबंदी हुई है और न ही दाखिल खारिज कराया गया है।

कई दशकों से ये जमीनें विभाग के अधीन हैं, लेकिन इनकी कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हाल के दिनों में सरकारी जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री और दाखिल खारिज का मामला सामने आने के बाद विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है।

विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को अंचल अधिकारियों (सीओ) के साथ समन्वय बनाकर जमीन की मापी कराने और जमाबंदी व दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य विभाग की जमीन की अवैध बिक्री को रोकना है। इस कार्य के लिए लघु जल संसाधन विभाग के अवर सचिव को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। मापी की प्रक्रिया निशुल्क सरकारी भूमि की मापी आफलाइन और आनलाइन दोनों माध्यम से कराने का प्रविधान है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि अगर विभाग की भूमि से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो भी प्रक्रिया नहीं रुकेगी।