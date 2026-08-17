मुजफ्फरपुर सेक्स रैकेट: स्टेशन से फंसाकर दलदल में धकेली जाती थीं लड़कियां, सिलीगुड़ी तक जुड़े तार
मुजफ्फरपुर में मसाज ब्यूटी पार्लरों में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें संचालिका समेत 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने अंतरराज्यीय रैकेट के तार सिलीगुड़ी से जुड़ने के बाद वहां की पुलिस से संपर्क साधा है और आगे की जांच जारी है।
HighLights
मुजफ्फरपुर में मसाज पार्लर देह व्यापार का भंडाफोड़।
अंतरराज्यीय रैकेट में संचालिका समेत 12 लोग गिरफ्तार।
सिलीगुड़ी पुलिस से संपर्क, दो युवतियों का रिकॉर्ड खंगाला।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मसाज ब्यूटी पार्लरों में देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किए गए संचालिका समेत 11 महिलाएं और एक संचालक को पूछताछ में कई बातों की जानकारी मिली है। इसके आधार पर पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
पूछताछ में पता चला कि इन सभी के तार अंतरराज्यीय रैकेट से जुड़े है। इसके बाद जिला पुलिस की टीम सिलीगुड़ी पुलिस से संपर्क किया है।
पुलिस का कहना है कि सिलीगुड़ी के जलपाईगुड़ी इलाके की दो महिलाएं इसमें पकड़ी गई है। इसके मद्देनजर वहां की पुलिस से संपर्क कर इन दोनों के पूर्व का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
बता दें कि इनके ठिकाने से 11 मोबाइल व कई तरह के आपत्तिजनक सामान मिले थे। मोबाइल के कॉल डिटेल में मसाज पार्लरों में देह व्यापार कराने से जुड़े और कई आरोपितों और वहां आने वाले रेगुलर ग्राहकों के नंबर मिले है। इन सभी पर जांच कर पुलिस की कार्रवाई चल रही है।
आरोपितों से पूछताछ में यह भी पता चला कि स्टेशन समेत अन्य जगहों से लड़कियों को जाल में फंसाकर ठिकाने तक पहुंचाया जाता था। इसमें आधे दर्जन से अधिक आरोपितों की संलिप्तता सामने आई है। इन सभी की तलाश में कई जगहों पर छापामारी की जा रही है।
विदित हो कि पानापुर करियात इलाके की अपहृत एक किशोरी व एक दूसरी किशोरी को वहां से मुक्त कराया गया था। किशोरी ने बताया कि उससे दिन में एक-दो नहीं कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाते थे। उससे जानकारी मिलने के बाद शहर के विभिन्न मसाज व ब्यूटी पार्लरों पर छापामारी कर देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया गया था।
आरोपितों में संजय साह, पूनम देवी, सरैया के सोनी देवी, जलपाईगुड़ी की रीना देवी व माया देवी, सीतामढ़ी महिंदवाड़ा इलाके की सुलेखा कुमारी, बिला दास, पारू की सुमंती देवी, कुढ़नी के मर्जीना खातुन, पारू की चिंता देवी, सकरा के किरण देवी, काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की पूजा देवी शामिल हैं। मामले में नगर व काजीमोहम्मदपुर थाने में दो मामले दर्ज किए जा चुके है।
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