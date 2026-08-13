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    मुजफ्फरपुर में मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, छापेमारी में 12 युवतियां पकड़ाईं

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:42 PM (IST)

    Muzaffarpur Massage Parlor Raid: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने मसाज पार्लरों की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 12 युवति ...और पढ़ें

    कटही पुल पुरानी धर्मशाला के पास छापेमारी करती पुलिस। जागरण

    कटही पुल पुरानी धर्मशाला के पास छापेमारी करती पुलिस। जागरण

    HighLights

    1. मसाज पार्लरों की आड़ में चल रहा था देह व्यापार।

    2. पुलिस ने 12 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया।

    3. लापता किशोरी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Massage Parlor Raid: शहर के कई इलाकों में मसाज और ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है।

    पुलिस की विशेष टीम ने धर्मशाला चौक और कटही पुल समेत आधा दर्जन स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान संचालिका समेत एक दर्जन युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया।

    किशोरी की बरामदगी से खुलासा

    पानापुर करियात इलाके से पिछले दिनों लापता हुई एक किशोरी की खोजबीन के दौरान इस संगठित नेटवर्क का सुराग मिला था।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि अपहृत किशोरी से मसाज पार्लर की आड़ में जबरन गलत काम कराया जा रहा है। इसके बाद गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर किशोरी को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला।

    पुलिस मुखबिर बनने का ड्रामा

    छापेमारी के दौरान मौके से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पकड़ा गया एक संचालक खुद को पुलिस का मुखबिर बताकर बचने का प्रयास कर रहा था।

    पुलिस की कार्रवाई के बाद संबंधित सभी मसाज पार्लरों में ताला लगा दिया गया है और उन्हें सील करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

    घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल (FSL) की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने पार्लरों के भीतर से जांच कर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल नंबर और संदिग्ध संपर्कों को खंगालकर पूरे नेटवर्क की कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है।

    नगर एएसपी वन सुरेश कुमार ने बताया कि ब्यूटी व मसाज पार्लरों में अनैतिक गतिविधियों की सटीक सूचना पर यह कार्रवाई की गई है।

    हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और पीड़ितों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी कर इस नेटवर्क में शामिल अन्य गिरोहों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।