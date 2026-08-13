मुजफ्फरपुर में मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, छापेमारी में 12 युवतियां पकड़ाईं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Massage Parlor Raid: शहर के कई इलाकों में मसाज और ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है।

पुलिस की विशेष टीम ने धर्मशाला चौक और कटही पुल समेत आधा दर्जन स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान संचालिका समेत एक दर्जन युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया।

किशोरी की बरामदगी से खुलासा

पानापुर करियात इलाके से पिछले दिनों लापता हुई एक किशोरी की खोजबीन के दौरान इस संगठित नेटवर्क का सुराग मिला था।

पुलिस को सूचना मिली थी कि अपहृत किशोरी से मसाज पार्लर की आड़ में जबरन गलत काम कराया जा रहा है। इसके बाद गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर किशोरी को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला।

पुलिस मुखबिर बनने का ड्रामा

छापेमारी के दौरान मौके से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पकड़ा गया एक संचालक खुद को पुलिस का मुखबिर बताकर बचने का प्रयास कर रहा था।

पुलिस की कार्रवाई के बाद संबंधित सभी मसाज पार्लरों में ताला लगा दिया गया है और उन्हें सील करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल (FSL) की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने पार्लरों के भीतर से जांच कर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल नंबर और संदिग्ध संपर्कों को खंगालकर पूरे नेटवर्क की कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है।