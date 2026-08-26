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मुजफ्फरपुर में NTPC के प्रतिबंधित क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, अवैध छाई कटाई से जुड़ा मामला

By Rajiv KumarEdited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:15 PM (IST)

Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में एनटीपीसी के प्रतिबंधित क्षेत्र में शंभू सहनी नामक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है।

हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रतीकात्मक फोटो

हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. एनटीपीसी के प्रतिबंधित क्षेत्र में युवक की दिनदहाड़े हत्या।

  2. मृतक शंभू सहनी के सिर में गोली मारी गई।

  3. अवैध छाई कटाई को लेकर हत्या की आशंका।

राजीव कुमार, कांटी (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Crime News: थाना क्षेत्र के कोठिया गांव स्थित एनटीपीसी के प्रतिबंधित क्षेत्र एस डाईक लैगून-एक की झाड़ियों में बुधवार को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान गांव के गणेश सहनी के पुत्र शंभू सहनी (45) के रूप में हुई है। वह ट्रैक्टर पर छाई ढुलाई का मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार, युवक के सिर में गोली मारी गई है।

कई राउंड फायरिंग की चर्चा

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, बुधवार करीब 10 बजे लैगून-एक में कई राउंड गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर स्थानीय लोग उस दिशा में दौड़े तो झाड़ियों के अंदर एक युवक का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव की पहचान शंभू सहनी के रूप में की। उनके पहुंचने से पहले ही अपराधी मौके से फरार हो चुके थे।

सूचना मिलने पर कांटी पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी की मौजूदगी में घटनास्थल की जांच की गई।

एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस हत्या के कारणों और घटना में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है।

छाई कटाई को लेकर आशंका

ग्रामीणों के अनुसार, लैगून-एक में छाई उठाव पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद रात में चोरी-छिपे छाई की कटाई कराए जाने की चर्चा है।

बताया गया कि शंभू भी छाई कटाई के काम में मजदूरी करता था। आशंका जताई जा रही है कि छाई कटाई को लेकर ही उसकी हत्या की गई है, हालांकि हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

पुलिस ने मृतक के स्वजनों से पूछताछ शुरू कर दी है और शिकायत का इंतजार किया जा रहा है। स्वजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने पुलिस को कुछ ग्रामीणों के संबंध में जानकारी देते हुए हत्या की आशंका जताई है।

पोस्टमार्टम से स्थिति होगी स्पष्ट

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है।