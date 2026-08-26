मुजफ्फरपुर में NTPC के प्रतिबंधित क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, अवैध छाई कटाई से जुड़ा मामला

राजीव कुमार, कांटी (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Crime News: थाना क्षेत्र के कोठिया गांव स्थित एनटीपीसी के प्रतिबंधित क्षेत्र एस डाईक लैगून-एक की झाड़ियों में बुधवार को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान गांव के गणेश सहनी के पुत्र शंभू सहनी (45) के रूप में हुई है। वह ट्रैक्टर पर छाई ढुलाई का मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार, युवक के सिर में गोली मारी गई है।

कई राउंड फायरिंग की चर्चा

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, बुधवार करीब 10 बजे लैगून-एक में कई राउंड गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर स्थानीय लोग उस दिशा में दौड़े तो झाड़ियों के अंदर एक युवक का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव की पहचान शंभू सहनी के रूप में की। उनके पहुंचने से पहले ही अपराधी मौके से फरार हो चुके थे।