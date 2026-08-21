मुजफ्फरपुर में मजदूरी के पैसे मांगने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, पीएमसीएच में मौत

संवाद सहयोगी, मीनापुर (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Crime News: सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टेंगरारी पंचायत के वार्ड संख्या दो में मारपीट में घायल युवक की शुक्रवार सुबह पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतक की पहचान स्व. रामदेव सहनी के 35 वर्षीय पुत्र मनोज सहनी के रूप में हुई है। मनोज मजदूरी करता था और राजमिस्त्री का काम करता था।

बताया गया कि मनोज अपने ही वार्ड सदस्य तपेश्वर सहनी के बेटे वीरेंद्र सहनी की ठीकेदारी में राजमिस्त्री का काम करता था। 17 अगस्त को वह काम के पैसे मांगने गया था। आरोप है कि इसी दौरान वीरेंद्र सहनी ने उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया।

मारपीट में घायल मनोज को स्वजन और स्थानीय लोगों की मदद से एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया। इसके बाद स्वजन उसे पीएमसीएच ले गए, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।