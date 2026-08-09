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    मुजफ्फरपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त, कार, पिकअप और शौचालय से मिली बोतलें

    By Babul DeepEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 11:57 AM (IST)

    Bihar Liquor Smuggling: उत्पाद विभाग ने मुजफ्फरपुर में अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कार, पिकअप वैन और शौचालय से भारी मात्रा में शराब जब्त की। इस ...और पढ़ें

    जब्त शराब और धंधेबाज के साथ उत्पाद विभाग के अधिकारी। फोटो सौ. विभाग

    जब्त शराब और धंधेबाज के साथ उत्पाद विभाग के अधिकारी। फोटो सौ. विभाग

    HighLights

    1. मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब पकड़ी।

    2. कार, पिकअप वैन और शौचालय से शराब की खेप जब्त।

    3. अंतरजिला गिरोह के तीन धंधेबाज गिरफ्तार, एक फरार।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Liquor Seizure: उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर में अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कार, पिकअप वैन और शौचालय से भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की।

    कार्रवाई के दौरान अंतरजिला गिरोह के एक धंधेबाज समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि तीन जगहों पर कार्रवाई की गई।

    पहली कार्रवाई सकरा थाना क्षेत्र के बाजी चौक के समीप की गई। सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार के साथ की गई छापेमारी में हरियाणा नंबर की पिकअप वैन जब्त की गई, जिसमें से 10 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

    मौके से हरियाणा के सोनीपत निवासी अजय कुमार और वैशाली निवासी मोहम्मद जियाउल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे हरियाणा से शराब की खेप लेकर आपूर्ति करने पहुंचे थे।

    उन्होंने पूर्व में भी कई बार शराब की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की। दोनों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

    उत्पाद इंस्पेक्टर के अनुसार, सब इंस्पेक्टर तारकेश्वर पांडेय के साथ कुढ़नी के मनकौली में छापेमारी की गई। वहां एक कार को रोककर तलाशी लेने पर उसमें बना तहखाना मिला, जिससे अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की गई। मौके से वाहन चालक चंद्रदीप मांझी को गिरफ्तार किया गया।

    इसके अलावा कांटी के सरमस्तपुर में प्रकाश कुमार के घर पर छापेमारी की गई। उसके शौचालय से 28 कार्टन शराब जब्त की गई, जबकि टीम को देखते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गया।

    छानबीन में पता चला कि वह दूसरे प्रदेश से शराब की खेप मंगाकर इलाके में आपूर्ति करता है। फरार प्रकाश कुमार के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम जब्त शराब और वाहनों के संबंध में आगे की जांच कर रही है।