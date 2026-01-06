मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी चूक? शराब मामले का आरोपित एसकेएमसीएच से फरार

जागरण संवददाता, मुजफ्फरपुर । रामपुरहरि थाना इलाके में शराब मामले में पकड़ा गया युवक पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। घटना एसकेएमसीएच में जब इलाज के लिए पुलिस पहुंची थी, तब हुई। पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सरकाकर युवक फरार हो गया।

फरार हुआ युवक टेंगराहां गोसाइपुर का विपुल कुमार है। फरार होने की सूचना मिलने पर रामपुरहरि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि विपुल की गिरफ्तारी के बाद उसे टीबी जैसी गंभीर रोग होने की जानकारी पुलिस को मिला था।