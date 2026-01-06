मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी चूक? शराब मामले का आरोपित एसकेएमसीएच से फरार

Language
    जागरण संवददाता, मुजफ्फरपुर । रामपुरहरि थाना इलाके में शराब मामले में पकड़ा गया युवक पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। घटना एसकेएमसीएच में जब इलाज के लिए पुलिस पहुंची थी, तब हुई। पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सरकाकर युवक फरार हो गया।

    फरार हुआ युवक टेंगराहां गोसाइपुर का विपुल कुमार है। फरार होने की सूचना मिलने पर रामपुरहरि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि विपुल की गिरफ्तारी के बाद उसे टीबी जैसी गंभीर रोग होने की जानकारी पुलिस को मिला था।

    गिरफ्तारी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। जिसके बाद आनन-फानन में रामपुरहरि पुलिस उसे थाना के दो चौकीदार को कमान देते हुए इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा। यहां पहुंचने पर एक चौकीदार खाना खाने निकल गया।

    एक चौकीदार हथकड़ी लेकर अस्पताल में इलाज कराने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी दौरान विपुल हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया। इस पूरी घटनाक्रम के बाद भी रामपुरहरि थानाध्यक्ष घटना से अनभिज्ञता जताई है। जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे है।